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Kissing Viral Video: सरेआम चुम्मा चाटी!  दिल्ली की पार्किंग में महिला ने रिकॉर्ड किया अतरंगी नजारा; वीडियो  शर्म

Delhi Kissing Viral Video: दिल्ली की एक महिला ने अपनी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर एक जोड़े को किस करते हुए वीडियो पोस्ट किया, जिससे ऑनलाइन बहस छिड़ गई है. सोशल मीडिया इस बात पर बंटा हुआ है कि क्या यह प्यार का पब्लिक में दिखावा था, या अजनबियों को उनकी मर्ज़ी के बिना फिल्माना था

By: Heena Khan | Published: July 30, 2026 1:00:04 PM IST

kissing viral video
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Delhi Kissing Viral Video: दिल्ली की एक महिला ने अपनी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर एक जोड़े को किस करते हुए वीडियो पोस्ट किया, जिससे ऑनलाइन बहस छिड़ गई है. सोशल मीडिया इस बात पर बंटा हुआ है कि क्या यह प्यार का पब्लिक में दिखावा था, या अजनबियों को उनकी मर्ज़ी के बिना फिल्माना था. X यूज़र संजू गोयल ने 73 सेकंड की यह क्लिप शेयर की है, जिसे पोस्ट करने से दो दिन पहले रिकॉर्ड किया गया था. वीडियो में, एक युवा जोड़ा एक रेजिडेंशियल सोसाइटी के अंदर पार्किंग एरिया में गले मिलते और किस करते हुए देखा जा सकता है.

सरेआम kiss देख हैरान हुई महिला 

क्लिप शेयर करते हुए, गोयल ने लिखा, “सुबह-सुबह बेटी को जब स्कूल बस तक छोड़ने गई थी तो यह वाक्या देखकर मैं हैरान रह गई. आखिर युवा किस ओर जा रहा है देखते ही देखते दिल्ली भी इतनी बदल गई कि आजकल इस तरह की हरकतें आपको हर गली, नुक्कड़ और चौराहे पर नज़र आएँगे. वीडियो मेरी ही सोसाइटी का है और 2 दिन पुराना है मैंने बहुत सोचा कि इस तरह का वीडियो मैं शेयर करूँगा या नहीं करूँगा और आखिर में मैंने कर ही दिया.” (आज सुबह, जब मैं अपनी बेटी को स्कूल बस में छोड़ने गया, तो यह घटना देखकर मैं हैरान रह गया.

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इंटरनेट पर बवाल

यह पोस्ट तेज़ी से वायरल हो गई, 3.3 लाख से ज़्यादा व्यूज़ पार कर गए, लेकिन कमेंट सेक्शन लड़ाई का मैदान बन गया. कुछ यूज़र्स गोयल से सहमत थे, और बदलते सोशल नॉर्म्स पर चिंता जताई. एक व्यक्ति ने कमेंट किया, “यह बहुत तेज़ी से बदल रहा है; आज के बच्चों पर ध्यान देना चाहिए और यह पक्का करना चाहिए कि वे ऐसे रास्तों पर न जाएं—यह समझना ज़रूरी है. यह पढ़ाई की उम्र है, रोमांस की नहीं.”

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Tags: delhi newsviral video
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