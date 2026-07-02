‘मैं पूरी तरह बर्बाद हो गई…’ विप्रो की एम्प्लोयी ने layoff पर जो कहा, उसने सबको चौंका दिया! देखें क्या है पूरा मामला

दिल्ली की रहने वाली एक विप्रो कर्मचारी का बेहद भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. उन्होंने कंपनी में साढ़े पांच साल से ज्यादा का समय बिताने के बाद खुद को नौकरी से निकाले जाने (Layoff) का दर्द बयां किया है. हालांकि, अचानक मिली इस खबर से वह पूरी तरह टूट गईं और भविष्य को लेकर उनके मन में डर है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उम्मीद नहीं खोई है. उनका मानना है कि शायद यह भगवान का एक इशारा है कि अब उन्हें जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए.

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो में अनुकृति विद्यार्थी ने रोते हुए अपना दर्द साझा किया. अनुकृति विप्रो एआई सॉल्यूशंस (Wipro AI Solutions) में ‘मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशंस कोआर्डिनेटर’ के पद पर तैनात थीं. उन्होंने बताया कि 29 जून को उनके मैनेजर और एचआर (HR) टीम के साथ एक रूटीन मीटिंग थी. उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इस मीटिंग में क्या होने वाला है, लेकिन वहां उन्हें बताया गया कि कंपनी में अब उनके रोल की जरूरत नहीं है और उन्हें तुरंत नौकरी छोड़ने के लिए कह दिया गया.

‘मैं बेरोजगार हो गई हूं…’

वीडियो में अनुकृति कहती हैं, ‘मैं जॉबलेस हो गई हूं. आज 29 जून 2026 है. आज मेरी एचआर और मैनेजर के साथ एक कॉल थी, जहां मुझे बताया गया कि मेरा रोल अब रेडंडेंट हो चुका है और मुझे कंपनी छोड़ने के लिए कह दिया गया है. यह वो कंपनी है जहां मैं पिछले साढ़े पांच साल से काम कर रही थी.’

एक ही संस्थान में इतने साल बिताने के बाद अचानक नौकरी जाने का यह फैसला अनुकृति के लिए एक बड़ा झटका था. उन्होंने माना कि इतने लंबे समय तक काम करने की वजह से यह कंपनी उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी, इसलिए इस सच को स्वीकार कर पाना उनके लिए बेहद मुश्किल हो रहा है.

भविष्य को लेकर डर और सैलरी की चिंता

अनुकृति ने बेहद ईमानदारी से कबूल किया कि वह इस समय बेहद अनिश्चित दौर से गुजर रही हैं और उन्हें नहीं पता कि आगे क्या करना है। क्या वह फिर से कोई कॉर्पोरेट नौकरी तलाशेंगी या फिर खुद का कुछ शुरू करने का जोखिम उठाएंगी?

उन्होंने कहा, ‘मुझे नहीं पता कि मैं संभाल पाऊंगी या नहीं, मैं आगे क्या करूंगी… क्या मैं अपना कुछ शुरू करूंगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जिंदगी के इस मोड़ पर आकर खड़ी हो जाऊंगी, लेकिन आज मैं यहीं हूं.’

इसके साथ ही उन्होंने हर मिडिल क्लास कामकाजी इंसान के सबसे बड़े डर का भी जिक्र किया. हर महीने आने वाली बंधी-बंधाई सैलरी का बंद हो जाना. उन्होंने कहा, ‘अब हर महीने मेरे अकाउंट में सैलरी नहीं आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हो सकता है आगे मैं कम कमाऊं या ज्यादा कमाऊं, मुझे नहीं पता..’

‘भगवान ने कहा- निकलो भाई अब यहां से…’

इतने बड़े झटके के बाद भी अनुकृति इस पूरे घटनाक्रम को एक सकारात्मक नजरिए से देखने की कोशिश कर रही हैं. उनका मानना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि वह खुद कभी इस सुरक्षित नौकरी को छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पातीं.

उन्होंने कहा, ‘शायद यह भगवान का कोई इशारा है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कभी ये नौकरी खुद से नहीं छोड़ती. तो भगवान ने बोला- ‘निकलो भाई अब यहां से, बहुत हो गया तुम्हारा.’ शायद यह लाइफ का नया चैप्टर शुरू करने के लिए वो धक्का है, जिसकी मुझे जरूरत थी.’

सोशल मीडिया पर मिला लोगों का जबरदस्त साथ

अनुकृति का यह बेबाक और दिल को छू लेने वाला वीडियो इंटरनेट पर वायरल होते ही हजारों लोग उनके समर्थन में आ गए हैं. कॉर्पोरेट जगत में बढ़ते ले-ऑफ (छंटनी) के दौर के बीच लोग उनके इस वीडियो से खुद को जोड़कर देख रहे हैं.

कमेंट सेक्शन में लोग उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं और हिम्मत न हारने की सलाह दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी… आपको ठीक होना ही होगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, गॉड ब्लेस यू.’ वहीं एक दूसरे यूजर ने अपना दर्द साझा करते हुए लिखा, ‘मैं भी इस समय बिल्कुल इसी दौर से गुजर रहा हूं, आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं.’ एक और यूजर ने उनका हौसला बढ़ाते हुए लिखा, ‘सब ठीक हो जाएगा, कुछ बहुत बेहतरीन आपके रास्ते में है। मेरा यकीन करिए, यह वाकई एक इशारा है.’