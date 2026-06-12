Viral Video: गले लग रोने लगी… जिस पति से लेने वाला थी तलाक, उसी से कैसे हो गया फिर से प्यार? कोर्ट के बाहर फाड़ दिए पेपर

Delhi Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि एक युवक-युवती गले लगे हुए हैं. वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट के बाहर का है और दोनों पति-पत्नी हैं, जिन्होंने तलाक लेने का इरादा छोड़कर साथ रहने का फिर से फैसला किया है.

बताया जा रहा है कि दिल्ली के रहने वाले सौरभ सिंह और शिखा सिंह की शादी साल 2020 में हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी. शादी में लड़की वालों ने जमकर खर्च किया. सोने-चांदी के आभूषण और महंगे तोहफे दिए, लेकिन शादी के बाद रिश्तों में दरार आनी शुरू हो गई और मामला कोर्ट-कचहरी तक पहुंच गया.

ससुराल पक्ष पर लगा था ये आरोप

आरोप है कि ससुराल पक्ष ने दहेज की मांग को लेकर शिखा को मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित करना शुरू किया. उसके रंग-रूप और व्यक्तित्व को लेकर ताने दिए गए, कम दहेज लाने की बात कहकर उसे अपमानित किया गया और यहां तक कि पति की दूसरी शादी कराने की धमकी तक दी गई.

शिखा का कहना था कि उसके आभूषण और कीमती सामान ‘सुरक्षित रखने’ के बहाने ससुरालवालों ने अपने कब्जे में रख लिए और उसकी आय और बचत को लेकर भी लगातार दबाव बनाया जाता रहा. इसके बाद शिखा ने पति पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करा दिया और तलाक की मांग करने लगीं.

शिखा के पिता की आर्थिक हालत बिगड़ी

मामला कोर्ट पहुंचा फ‍िर तारीख पर तारीख चलती रही. वकीलों की फीस और कोर्ट-कचहरी के चक्कर में दोनों पक्षों के लाखों रुपये खर्च हो गए. बेटी की लड़ाई लड़ते-लड़ते शिखा के पिता की आर्थिक हालत बिगड़ गई. इस बीच 10 दिन पहले ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा.

ऐसे में जैसे ही सौरभ को अपने ससुर की इस हालत का पता चला, वह तुरंत सरकारी अस्पताल पहुंचा. सौरभ को लगा कि वहां शायद उतना अच्छा इलाज न मिल पाए, इसलिए उन्होंने बिना वक्त गंवाए अपने ससुर को वहां से डिस्चार्ज कराया और गुरुग्राम के नामी मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया. सौरभ ने सबसे अच्छा इलाज करवाया और आखिरकार अपने ससुर की जान बचा ली.

मेंटेनेंस की भी शिखा ने की था मांग

इस बीच दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में मामले की तारीख थी, जिसमें शिखा ने घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत शिकायत दर्ज कर रखी थी. इसके साथ ही उसने धारा 23 के तहत खुद के लिए अंतरिम भरण-पोषण (मेंटेनेंस) की मांग भी की थी.

ट्रायल कोर्ट ने 31 अगस्त 2024 के आदेश में दंपति के नाबालिग बेटे के लिए 20000 रुपये हर महीने अंतरिम भरण-पोषण तो मंजूर किया, लेकिन पत्नी शिखा को यह राहत देने से इनकार कर दिया. इसी आदेश के खिलाफ शिखा ने अपील दायर की थी, जो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभिषेक गोयल की अदालत में चल रही थी.

मामले के सारे कागज शिखा ने फाड़े

बताया जा रहा है कि कोर्ट में चल रहे मुकदमे, तलाक की प्रक्रिया और आपसी लड़ाई के सारे कागज शिखा ने वहीं कोर्ट के बाहर फाड़ दिए. फिर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पति सौरभ को गले लगा लिया. तीस हजारी कोर्ट के बाहर यह पूरा दृश्य किसी ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.