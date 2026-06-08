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कर्णप्रयाग जिपलाइन हादसा: अगर आपको भी है एडवेंचर का शौक, तो हो जाइए सावधान; क्योंकि जा सकती है आपकी जान

Karnaprayag Zipline Accident: उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में जिपलाइन राइड के दौरान दिल्ली के एक पर्यटक की दर्दनाक मौत हो गई. घटना का वीडियो वायरल है. हादसे के बाद एडवेंचर स्पोर्ट्स की सुरक्षा व्यवस्था और नियमों पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

By: Preeti Rajput | Published: June 8, 2026 2:42:27 PM IST

100 किलो से ज्यादा वजन! नहीं संभाल पाया जिपलाइन; कैमरा में कैद हुआ भयानक हादसा
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Karnaprayag Zipline Accident: उत्तराखंड के कर्णप्रयाग से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने एडवेंचर टूरिज्म की सुरक्षा व्यवस्था पर बडे सवाल खडे कर दिए हैं. रोमांच का मजा लेने पहुंचे दिल्ली के एक पर्यटक के लिए जिपलाइन राइड जिंदगी की आखिरी सवारी साबित हुई. इस दर्दनाक हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान और दुखी हैं.

कैमरे में कैद हुई दर्दनाक घटना

बताया जा रहा है कि पर्यटक जिपलाइन का आनंद ले रहा था, तभी अचानक हादसा हो गया. मौके पर मौजूद लोगों ने पूरी घटना को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया. वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा शुरू हो गई और लाखों लोग इसे देख चुके हैं. हादसे की भयावहता ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है.

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सुरक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल

इस घटना के बाद एडवेंचर स्पोर्ट्स की सुरक्षा को लेकर बहस छिड गई है. लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या जिपलाइन जैसी गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की नियमित जांच होती है या नहीं. साथ ही, पर्यटकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए नियमों का पालन कितना सख्ती से किया जाता है. कई लोगों का कहना है कि लापरवाही और कमजोर निगरानी ऐसे हादसों की बडी वजह बन सकती है.

सोशल मीडिया पर गुस्सा, कार्रवाई की मांग

हादसे के वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है. सोशल मीडिया यूजर्स जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और एडवेंचर टूरिस्ट स्पॉट्स पर बेहतर सुरक्षा इंतजाम की मांग कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि जब पर्यटक इन गतिविधियों के लिए पैसे खर्च करते हैं, तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना संचालकों और प्रशासन की जिम्मेदारी है. हालांकि, कुछ लोग इस वीडियो को AI भी बता रहे हैं. इनखबर इस वीडियो का पुष्टि नहीं करता है.  

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Tags: Delhi tourist deathKarnaprayag zipline accident
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