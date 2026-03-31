Delhi Mouse Fight Viral Video: दिल्ली की सड़क पर ‘चूहों की फाइट’ बनी लाइव शो, देखने उमड़ी भीड़, वीडियो हुआ वायरल

लाइव मैच की तरह जुटे दर्शक

सोशल मीडिया पर एक अनोखा और मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सड़क किनारे दो चूहे आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं. आमतौर पर ऐसी घटनाएं लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यहां मामला कुछ अलग ही था. इस दृश्य को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई, जिसने इस छोटी-सी घटना को बड़ा तमाशा बना दिया.