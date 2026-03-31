Delhi Mouse Fight Viral Video: दिल्ली की सड़क पर ‘चूहों की फाइट’ बनी लाइव शो, देखने उमड़ी भीड़, वीडियो हुआ वायरल

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Delhi Mouse Fight Viral Video: सोशल मीडिया पर एक अनोखा और मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सड़क किनारे दो चूहे आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं. आमतौर पर ऐसी घटनाएं लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यहां मामला कुछ अलग ही था. इस दृश्य को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई, जिसने इस छोटी-सी घटना को बड़ा तमाशा बना दिया.
लाइव मैच की तरह जुटे दर्शक
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लोग सड़क किनारे खड़े होकर चूहों की इस लड़ाई को बड़े ध्यान से देख रहे हैं. कुछ लोग इसे मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कुछ हंसते हुए इस पल का आनंद लेते नजर आते हैं. माहौल ऐसा लग रहा था जैसे कोई लाइव मैच चल रहा हो और दर्शक उसका लुत्फ उठा रहे हों. खबरों के अनुसार यह वीडियो दिल्ली का बताया जा रहा है. हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे दिल्ली की सड़कों का दृश्य बताया जा रहा है. वीडियो में दिख रही भीड़ और उनका रिएक्शन इसे और भी दिलचस्प बना देता है.
यूजर्स ने दिए मजेदार रिएक्शन
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर जमकर प्रतिक्रिया दी है. कई लोग इसे ‘फ्री एंटरटेनमेंट’ बता रहे हैं, तो कुछ ने मजाक में कहा कि यह “नेचर का रियलिटी शो” है. वहीं कुछ यूजर्स ने इसे इंसानों की जिज्ञासा और मनोरंजन के अलग अंदाज से भी जोड़ा.
छोटी घटना बनी बड़ा मनोरंजन
यह वीडियो इस बात का उदाहरण है कि कैसे छोटी-सी और सामान्य घटना भी लोगों के लिए मनोरंजन का साधन बन सकती है. आज के डिजिटल दौर में ऐसे वीडियो तेजी से वायरल हो जाते हैं और लाखों लोग इन्हें देखकर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं.