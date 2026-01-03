Delhi Metro: पीक आवर्स में सीट पाने की मास्टरस्ट्रोक ट्रिक, महिला का दिमाग देख यूजर्स करने लगे सैल्यूट; यहां जानें पूरा मामला

Delhi Metro News: दिल्ली की एक महिला ने मेट्रो में एक मज़ेदार घटना शेयर की कि कैसे उसने पीक आवर्स में सीट हासिल की. मेट्रो के पीक आवर्स में सीट मिलना थोड़ी किस्मत और कभी-कभी थोड़ी तेज़ नज़र पर निर्भर करता है. दिल्ली की एक महिला ने बताया कि उसने दिन के सबसे व्यस्त समय में से एक में सीट कैसे हासिल की.

चालाकी से ले ली मेट्रो में सीट

यह पोस्ट तेज़ी से वायरल हो गई, और उन यात्रियों को पसंद आई जो भीड़ के समय सीट ढूंढने की रोज़ाना की परेशानी को समझते हैं. X पर एक पोस्ट वायरल हो गई है, जब एक यात्री (@kavyacore) ने भीड़ वाली दिल्ली मेट्रो की यात्रा के दौरान एक चालाक पल शेयर किया.

मुझे पीक आवर्स में सीट मिल गई…

पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, “मुझे पीक आवर्स में सीट मिल गई.” यह पोस्ट तेज़ी से वायरल हो गई, और उन यात्रियों को पसंद आई जो भीड़ के समय सीट ढूंढने की रोज़ाना की परेशानी को समझते हैं.

पोस्ट के अनुसार, महिला ने देखा कि एक दूसरी यात्री अपना काम का लैपटॉप निकाल रही है. गलती से उसने देखा कि वह यात्री कहाँ काम करती है और उसने ऑफिस का पता देखने का फैसला किया.

यह महसूस करते हुए कि वह यात्री अगले ही स्टेशन पर उतर जाएगी, उसने खुद को ठीक उसके सामने खड़ा कर लिया. पोस्ट में आगे लिखा है, “ठीक उसके सामने खड़ी हो गई, पता चला कि मैं सही थी और मुझे पीक आवर्स में सीट मिल गई.”

girl in the metro took out her work laptop, i accidentally saw where she works, looked up the office address, realized she gets off at the very next station, stood RIGHT in front of her, turns out i was right and i got myself a seat during peak commute hours — avy (@kavyacore) December 10, 2025

पोस्ट पर यूजर्स की प्रतिक्रिया

इस पोस्ट पर X यूज़र्स से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिलीं. कई लोगों को यह मज़ेदार और रिलेट करने लायक लगा, और उन्होंने पीक मेट्रो आवर्स में सीट ढूंढने की रोज़ाना की परेशानी के बारे में मज़ाक किया.

एक यूज़र ने कमेंट किया, “कभी-कभी मुझे बस पूछने का मन करता है, दीदी, आप कौन से स्टॉप पर उतरोगे.” एक दूसरे यूज़र ने कमेंट किया, “आपको पीक आवर में सिर्फ़ सीट नहीं मिली, आपने वह सीट ठंडे दिमाग से, सोची-समझी ऑब्ज़र्वेशन से हासिल की.”

एक तीसरे यूज़र ने कमेंट किया, “मैंने भी ऐसी ही चीज़ें की हैं lmao. उनके बड़े शॉपिंग बैग देखकर अंदाज़ा लगाया कि वे सरोजिनी मार्केट स्टेशन पर उतरेंगे और ठीक उनके बगल में खड़ा हो गया.” मुझे पीक आवर्स में सीट मिल गई “लोग मेट्रो सीट के लिए क्या-क्या करते हैं lmao,” एक और यूज़र ने कमेंट किया.

