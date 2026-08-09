Metro Viral Video: मेट्रो में लड़कियां देख बहका अधेड़ उम्र का आदमी! बनाने लगा वीडियो; फिर जो हुआ…

Metro Viral Video:: क्या महिलाएं कभी सच में सुरक्षित रह सकती हैं? एक महिला ने यह सवाल तब पूछा जब उसने दिल्ली मेट्रो में सफ़र के दौरान अपने और अपनी सहेली के साथ हुई एक परेशान करने वाली घटना के बारे में बताया. इस घटना ने सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं की सुरक्षा और देश में सफर करते समय उनके सच में सुरक्षित महसूस करने को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं. एक इंस्टाग्राम पोस्ट में, उसने उस घटना के बारे में विस्तार से बताया जो लोक नायक भवन मेट्रो स्टेशन पर हुई थी, जब वो और उसकी सहेली शाम को ग्रीन पार्क की ओर जा रही थीं. दोनों महिलाओं ने देखा कि पास ही बैठा एक अधेड़ उम्र का आदमी, उनके बैठने के दौरान छिपकर उनकी तस्वीरें ले रहा था.

घूरता रहा आदमी

महिला ने कहा कि स्थिति और भी असहज तब हो गई जब उस आदमी को पता चल गया कि उन्होंने उसकी हरकतें देख ली हैं, फिर भी वह उन्हें घूरता रहा. उसके द्वारा पोस्ट किए गए एक क्लिप में, दोनों महिलाएं उस आदमी से सवाल करती हुई दिखीं जो उनसे थोड़ी दूर बैठा था. उनमें से एक ने आदमी से पूछा, ‘क्या आपने हमारी फ़ोटो ली?’

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रिकॉर्ड हो रहा था वीडियो

उसने तुरंत अपनी जेब से फ़ोन निकाला और उनके सामने ही वे तस्वीरें डिलीट करने लगा, उसे यह नहीं पता था कि उसकी हरकतें पूरे समय रिकॉर्ड हो रही थीं. तस्वीरें डिलीट करने के बाद, उसने उन्हें अपना फ़ोन दिखाया और उनकी कोई भी फ़ोटो लेने से इनकार कर दिया. बाद में, उन्होंने उसका रीसायकल बिन चेक किया और अपनी तस्वीरें पाईं, जिन्हें उसने पहले डिलीट कर दिया था. फिर उन्होंने उसे समझाया कि वह बिना इजाज़त के सार्वजनिक जगह पर किसी की भी फ़ोटो या वीडियो नहीं ले सकता. महिला ने दूसरे यात्रियों की प्रतिक्रिया के बारे में भी बात की. उसने कहा कि आरोपी के बगल में बैठे एक आदमी ने उसे तस्वीरें लेते हुए देखा था, लेकिन उसने बीच-बचाव नहीं किया. जब उन्होंने उस आदमी से सवाल किया, तभी उनके आस-पास के लोग कुछ बोले.

महिलाओं को झेलनी होती हैं ये परेशानी

महिला ने ‘विक्टिम-ब्लेमिंग’ के कल्चर पर भी सवाल उठाया, जो अक्सर महिलाओं को सार्वजनिक जगहों पर उत्पीड़न या दखल देने वाले व्यवहार का सामना करने पर आवाज़ उठाने से रोकता है. उसने लिखा, “यह हमारे कपड़ों की वजह से नहीं है. यह हमारे व्यवहार की वजह से नहीं है. यह इस वजह से नहीं है कि हम कहाँ बैठी थीं. यह हमारी गलती नहीं है. बिना उनकी मर्ज़ी के महिलाओं या किसी की भी तस्वीरें लेना और फिर उसे सही ठहराने की कोशिश करना ही समस्या है.

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