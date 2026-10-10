Home > वायरल > Delhi Metro में बाथरोब पहनकर पहुंची लड़की, सिर पर तौलिया और आंखों के नीचे पैच… ऊपर से आंटी के रिएक्शन, सोशल मीडिया पर बने मीम्स!

Delhi Metro में बाथरोब पहनकर पहुंची लड़की, सिर पर तौलिया और आंखों के नीचे पैच… ऊपर से आंटी के रिएक्शन, सोशल मीडिया पर बने मीम्स!

Delhi Metro में बाथरोब, सिर पर तौलिया और आंखों के नीचे पैच लगाए स्किनकेयर करती महिला का वीडियो वायरल है. सोशल मीडिया पर लोग मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.

By: Kajal Jain | Published: October 10, 2026 4:07:29 PM IST

Delhi Metro में बाथरोब पहनकर पहुंची लड़की, सिर पर तौलिया और आंखों के नीचे पैच… ऊपर से आंटी के रिएक्शन, सोशल मीडिया पर बने Meme!
Delhi Metro में बाथरोब पहनकर पहुंची लड़की, सिर पर तौलिया और आंखों के नीचे पैच… ऊपर से आंटी के रिएक्शन, सोशल मीडिया पर बने Meme!


Delhi Metro में एक बार फिर अपने अतरंगी और हैरान करने वाले कारनामों की वजह से सोशल मीडिया पर चर्चा का हॉट टॉपिक बन गई है. इस बार येलो लाइन की एक मेट्रो ट्रेन के अंदर का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला बाथरोब पहने, सिर पर तौलिया लपेटे, पैरों में बाथरूम स्लिपर्स और चेहरे पर अंडर-आई पैच लगाए मजे से अपना स्किनकेयर रूटीन करती नजर आ रही है. इस अजीबोगरीब नजारे को देखकर ट्रेन में बैठे को-पैसेंजर भी हैरान रह गए. एक्स (X) पर @HarimiParindey नाम के यूजर द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो के कैप्शन में लिखा गया, ‘Crazier stuff keeps happening on Indian metros every day.’ इंटरनेट पर इस बात को लेकर एक लंबी डिबेट छिड़ गई है कि क्या पब्लिक प्लेस में इस तरह की हरकत करना पर्सनल फ्रीडम है या फिर यह पब्लिक एटिकेट के खिलाफ है. कुछ यूजर्स इसे सिर्फ व्यूज पाने के लिए किया गया एक पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इस पर मजे लेते हुए फनी कमेंट्स कर रहे हैं.

मेट्रो के अंदर बाथरोब और स्किनकेयर का ड्रामा

वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक महिला बिना किसी झिझक के दिल्ली मेट्रो के अंदर स्पा या बाथरूम जैसा माहौल बनाकर बैठ गई है. सिर पर तौलिया, बदन पर बाथरोब और आंखों के नीचे पैच चिपकाकर वह ऐसे सफर कर रही है मानो वह अपने बेडरूम या बाथरूम में बैठी हो. उसके इस अजीब और अनोखे रूप को देखकर ट्रेन में मौजूद बाकी पैसेंजर्स भी उसकी तरफ घूर-घूर कर देखने लगे.

You Might Be Interested In

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, नेटिज़न्स के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. एक यूजर ने हैरानी जताते हुए कहा कि सबसे डरावनी बात यह है कि ट्रेन में बैठे बाकी लोग इसे कितना नॉर्मल मानकर रिएक्ट कर रहे हैं. वहीं, एक अन्य यूजर ने तुलना करते हुए लिखा कि अगर यह सब न्यूयॉर्क सबवे या लंदन ट्यूब में होता, तो शायद कोई ध्यान भी नहीं देता. कुछ लोगों ने इसे प्राइवेसी और पब्लिक स्पेस के नियमों के खिलाफ बताया.

क्या व्यूज के लिए किया जा रहा है ऐसा स्टंट?

इंटरनेट पर बड़ी संख्या में लोग यह अ अंदेशा जता रहे हैं कि आजकल सोशल मीडिया पर अटेंशन और व्यूज पाने के लिए इस तरह के सस्ते स्टंट किए जाते हैं. कई यूजर्स का मानना है कि वीडियो बनाने वाली महिला कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और उसका कैमरापर्सन आसपास ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था. लोगों ने ऐसी हरकतों पर रोक लगाने और पब्लिक प्लेस पर अनुशासनहीनता के लिए सख्त कार्रवाई करने की मांग की है.

आंटी के रिएक्शन पर जनता ले रही है मजे

इस वीडियो का सबसे मजेदार हिस्सा वह कमेंट है जिसमें एक यूजर ने ट्रेन में बैठी एक आंटी के मन की बात बयां की. यूजर ने लिखा, ‘आंटी सोच रही होंगी बेटा हम तो फुदू ही रह गए जिंदगी में.’ इस फनी जोक और मीम्स के साथ लोग इस वीडियो पर तरह-तरह के मजेदार कमेंट्स शेयर कर रहे हैं, जिससे यह मामला इंटरनेट पर लगातार ट्रेंड बना हुआ है.

ये भी पढ़ें:- Social Media पर रील्स देखकर भारत के बारे में क्या-क्या सोचने लगी लड़की? मुंबई में 8 महीने रहते ही खुल गई आंखें!

Tags: Delhi Metrohome-hero-pos-5
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Navratri 2026: मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नोट...

October 10, 2026

अमन गांधी ने काजी तौकीर पर क्या दिया विवादित बयान?

October 9, 2026

एक्स के टॉर्चर से फूट-फूटकर रोई एक्ट्रेस

October 9, 2026

पॉकेट फ्रेंडली इंटरनेशनल ट्रिप: ₹1 लाख में घूमिए 8 देश

October 9, 2026

Navratri 2026: 8 देवी मंदिर, जहां उमड़ता है भक्तों का...

October 8, 2026

भारत का ऐसा रहस्यमयी किला जो बदलता हैं रंग

October 7, 2026
Delhi Metro में बाथरोब पहनकर पहुंची लड़की, सिर पर तौलिया और आंखों के नीचे पैच… ऊपर से आंटी के रिएक्शन, सोशल मीडिया पर बने मीम्स!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Delhi Metro में बाथरोब पहनकर पहुंची लड़की, सिर पर तौलिया और आंखों के नीचे पैच… ऊपर से आंटी के रिएक्शन, सोशल मीडिया पर बने मीम्स!
Delhi Metro में बाथरोब पहनकर पहुंची लड़की, सिर पर तौलिया और आंखों के नीचे पैच… ऊपर से आंटी के रिएक्शन, सोशल मीडिया पर बने मीम्स!
Delhi Metro में बाथरोब पहनकर पहुंची लड़की, सिर पर तौलिया और आंखों के नीचे पैच… ऊपर से आंटी के रिएक्शन, सोशल मीडिया पर बने मीम्स!
Delhi Metro में बाथरोब पहनकर पहुंची लड़की, सिर पर तौलिया और आंखों के नीचे पैच… ऊपर से आंटी के रिएक्शन, सोशल मीडिया पर बने मीम्स!
Delhi Metro में बाथरोब पहनकर पहुंची लड़की, सिर पर तौलिया और आंखों के नीचे पैच… ऊपर से आंटी के रिएक्शन, सोशल मीडिया पर बने मीम्स!