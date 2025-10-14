‘तूने मारा कैसे…’ Delhi Metro बनी जंग का मैदान , एक-दूसरे से भिड़ने लगे दो पैसेंजर; वायरल हो रहा Video

Delhi Metro Trending Video: सोशल मीडिया (Social Media) पर आए दिन वीडियो वायरल (Viral Video) होते रहते हैं. दिल्ली मेट्रो (Metro Viral Video) के तो वीडियो अक्सर ट्रेंड करते हैं. मेट्रो में अक्सर लोगों को भिड़ते, रील बनाते और इश्क फरमाते देखा जा सकता है. ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है.

दिल्ली मेट्रो में नया बवाल

वायरल हो रहे वीडियो में दो लोग दिल्ली मेट्रो के कोच में झगड़ा करते नजर आ रहे हैं. यह लड़ाई दो यात्रियों के बीच हुई. यह वीडियो सोशल मीडिया पर बवाल काट रहा है. इस वीडियो को @gharkekalesh नाम के एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है. वीडियो में एक शख्स कह रहा है कि- ‘तूने मारा कैसे? मार, मार अब मार के दिखा.‘ इस लड़ाई को देख वहां मौजूद लोग हैरान रह जाते हैं. हालांकि कोई भी दोनों में से किसी को रोकने की कोशिश नहीं करता है. तभी दूसरा व्यक्ति कहता है कि- ‘जा! जा!‘ तभी बचाव के लिए एक महिला बीच में आती है तो शख्स उस पर भी भड़क उठता है. वह उससे कहता है कि- ‘कौन हैं आप इनकी ‘

Kalesh inside delhi metro b/w A guy and a female inside pic.twitter.com/tFWXY9EWNH — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) October 12, 2025







लोगों ने जमकर लिए मजे

दोनों आपस में काफी देर तक भिड़ते नजर आए. अब इस ड्रामे का विडियो सोशल मीडिया पर बवाल काट रहा है. इस वीडियो को अब तक हजारों लोग देख चुके हैं. वीडियो को देखकर लोग अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने वीडियो पर कमेंट कर लिखा- मैंने एक बार ऐसा कहा था कि जहां पर मार खाने वाली पार्टी चिल्ला रही थी “तूने मारा कैसे” और फिर पीने वाली पार्टी ने एक और रख दिया और कहा, ऐसे. दूसरे यूजर ने कमेंट कर लिखा-दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है. एक और यूजर लिखता है-दिल्ली मेट्रो संघर्ष का नया स्थान है.

