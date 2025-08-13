Delhi Metro Viral Video: चलती मेट्रो में लड़कियों के साथ अटखेली कर रहा था लड़का, फिर जो हुआ… गलती से भी नहीं करेगा ये वाला भूल

Delhi Metro Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन मेट्रो के ऐसे-ऐसे वीडियो सामने आते हैं, जिसे देखकर आप कहेंगे आखिर ये क्या चल रहा है? एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। मेट्रो में आपका स्वागत है’ इस लाइन वाले वीडियो आपने अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते देखे होंगे और अगर आप खुशकिस्मत हैं, तो आपने मेट्रो में होने वाले मजेदार नजारे अपनी आँखों के सामने भी देखे होंगे। मेट्रो के वीडियो अक्सर मीम्स के साथ सोशल मीडिया पर वायरल होते नजर आते हैं। कभी कोई आंटी लड़ती हुई नजर आती है तो कभी कोई अजीबोगरीब जोड़ा आता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की मेट्रो में सबके सामने एक लड़के को थप्पड़ मार देती है।

क्या है इस वायरल वीडियो में?

वायरल हो रहे वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि, एक लड़की लड़के को थप्पड़ मारती है और वह कुछ नहीं कहता। वह लड़की द्वारा मारे गए थप्पड़ को चुपचाप सहता है लेकिन बाद में वह कुछ ऐसा करता है जिससे सभी चौंक जाते हैं और लड़की वहीं खड़ी रह जाती है। वायरल हो रहे इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि मेट्रो में अचानक ब्रेक लगता है तो अचानक लड़का लड़की को धक्का दे देता है या अगर दूसरे शब्दों में कहें तो लड़का लड़की पर गिर जाता है, लेकिन लड़की बिना इधर-उधर देखे लड़के को थप्पड़ मार देती है। उसके साथ खड़ा दोस्त हंसने लगता है जबकि आसपास के लोग देख रहे होते हैं। जब यह सब होता है, तो लड़का कुछ नहीं कहता और चुपचाप खड़ा रहता है।







यूजर्स ने दी ये प्रतिक्रिया

वायरल वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि, थप्पड़ खाने के बाद लड़का कुछ नहीं कहता, लेकिन जब वह बाहर निकलने लगता है, तो लड़की पर बंदूक तानकर निकल जाता है। लड़की कुछ कर पाती, इससे पहले ही वह चला जाता है और गेट बंद हो जाता है। मेट्रो में ऐसा होते देख सभी हंस रहे हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो पर कई यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, हिसाब बराबर हो गया। एक अन्य यूजर ने लिखा कि गुलाबी शर्ट वाला लड़का जबरदस्त मुस्कुरा रहा है। वहीं, कई यूजर्स ऐसे भी थे जिन्होंने वीडियो को स्क्रिप्टेड बताया। यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लड़के के बदला लेने के अंदाज को काफी पसंद किया जा रहा है।