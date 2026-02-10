Delhi Metro: दिल्ली, मास्को से आगे है ! मास्को मेट्रो छोड़ दिल्ली की तारीफ क्यों करने लगी रूसी महिला ?

Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है। इस बार तारीफ करने वाला कोई भारतीय नहीं, बल्कि रूस की राजधानी मास्को से आई एक महिला हैं, जिन्होंने दिल्ली मेट्रो को अपने देश की विश्वप्रसिद्ध मास्को मेट्रो से भी बेहतर बताया है. रूसी महिला ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए दिल्ली मेट्रो में अपने सफर के अनुभव बताए.

दिल्ली मेट्रो ने रूसी महिला को चौंकाया

रूसी महिला ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए अपने वीडियो और पोस्ट में बताया कि वह पहले से मास्को मेट्रो की आदी रही हैं, जिसे दुनिया की सबसे खूबसूरत और व्यस्त मेट्रो प्रणालियों में गिना जाता है. इसके बावजूद दिल्ली मेट्रो ने उन्हें सकारात्मक रूप से चौंकाया. उनके अनुसार, दिल्ली जैसे घनी आबादी वाले शहर में इतनी व्यवस्थित और भरोसेमंद सार्वजनिक परिवहन सेवा मिलना अपने आप में बड़ी बात है.

साफ-सफाई और अनुशासन ने किया प्रभावित

महिला ने कहा कि दिल्ली मेट्रो के स्टेशन, प्लेटफॉर्म और कोच बेहद साफ नजर आए. कूड़ा-कचरा, बदबू या अव्यवस्था जैसी समस्याएं उन्हें कहीं देखने को नहीं मिलीं. उन्होंने यात्रियों के अनुशासित व्यवहार की भी तारीफ की और कहा कि भीड़ के बावजूद लोग कतार में खड़े होते हैं और नियमों का पालन करते हैं.

समय की पाबंदी और तकनीक ने बढ़ाया भरोसा

रूसी महिला के मुताबिक, दिल्ली मेट्रो की सबसे बड़ी ताकत उसकी समय की पाबंदी है. ट्रेनें तय समय पर आती-जाती हैं, जिससे यात्रियों को ऑफिस, एयरपोर्ट या अन्य जरूरी जगहों तक पहुंचने में आसानी होती है. उन्होंने स्मार्ट कार्ड, क्यूआर टिकट और डिजिटल साइन बोर्ड जैसी तकनीकी सुविधाओं को भी बेहद उपयोगी बताया.

महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था ने किया प्रभावित

महिला ने विशेष रूप से दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा व्यवस्था की सराहना की. उन्होंने कहा कि महिला कोच, सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षाकर्मी और आपातकालीन हेल्प सिस्टम यात्रियों को सुरक्षित महसूस कराते हैं. उनके अनुसार, यह व्यवस्था खासकर महिलाओं और विदेशी यात्रियों के लिए काफी भरोसेमंद है.

मास्को मेट्रो से दिल्ली मेट्रो ज्यादा सुविधाजनक और अनुकूल

अपने अनुभव की तुलना करते हुए रूसी महिला ने कहा कि मास्को मेट्रो ऐतिहासिक वास्तुकला, भव्य स्टेशनों और कलात्मक डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन रोजमर्रा की यात्रा के लिहाज से दिल्ली मेट्रो ज्यादा सुविधाजनक और अनुकूल है. उन्होंने कहा कि दिल्ली मेट्रो आधुनिक जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है.

सोशल मीडिया पर मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया

इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगीं. कई यूजर्स ने इसे भारत की बुनियादी ढांचे में हुई प्रगति का सबूत बताया, जबकि कुछ लोगों ने दिल्ली मेट्रो को देश की सबसे सफल सार्वजनिक परिवहन परियोजनाओं में से एक करार दिया.

दिल्ली मेट्रो की वैश्विक पहचान

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन पिछले दो दशकों से राजधानी और एनसीआर क्षेत्र की यातायात व्यवस्था की रीढ़ बना हुआ है. रोजाना लाखों यात्री इसका इस्तेमाल करते हैं. विदेशी यात्रियों से मिली ऐसी प्रतिक्रियाएं भारत की छवि को वैश्विक स्तर पर मजबूत करती हैं और यह दिखाती हैं कि देश का शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर अंतरराष्ट्रीय मानकों के बराबर खड़ा है. कुल मिलाकर, एक रूसी महिला का यह अनुभव सिर्फ तारीफ भर नहीं है, बल्कि यह दिल्ली मेट्रो की उस पहचान को रेखांकित करता है, जो आज इसे दुनिया के बेहतरीन शहरी परिवहन नेटवर्क की कतार में खड़ा करती है.