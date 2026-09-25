Home > वायरल > ‘बस 2 मिनट बैठने दो’ कहने पर मचा हंगामा… Delhi Metro में पहले गाली-गलौज, फिर चले लात-घूंसे, बीच-बचाव करने वाला भी पिटा!

‘बस 2 मिनट बैठने दो’ कहने पर मचा हंगामा… Delhi Metro में पहले गाली-गलौज, फिर चले लात-घूंसे, बीच-बचाव करने वाला भी पिटा!

Delhi Metro Woman Senior Citizen Fight Video: रिजर्व सीट को लेकर महिला और बुजुर्ग यात्री में विवाद का वीडियो वायरल. गाली-गलौज के बाद हाथापाई और बीच-बचाव करने वाला यात्री भी आया चपेट में.

By: Kajal Jain | Published: September 25, 2026 1:32:37 PM IST

'बस 2 मिनट बैठने दो' कहने पर मचा हंगामा... Delhi Metro में पहले गाली-गलौज, फिर चले लात-घूंसे, बीच-बचाव करने वाला भी पिटा!
'बस 2 मिनट बैठने दो' कहने पर मचा हंगामा... Delhi Metro में पहले गाली-गलौज, फिर चले लात-घूंसे, बीच-बचाव करने वाला भी पिटा!


Delhi Metro Woman Senior Citizen Fight Video: दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) इन दिनों चलती-फिरती अखाड़े में तब्दील हो चुकी है. कभी सीटों को लेकर धक्का-मुक्की, तो कभी जरा-सी बात पर गाली-गलौज—मेट्रो के वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर रोज तहलका मचाते हैं. ऐसा ही एक ताजा और बेहद सनसनीखेज मामला फिर सामने आया है, जहां मेट्रो के अंदर एक महिला और एक बुजुर्ग यात्री के बीच सीट को लेकर ऐसा विवाद छिड़ा कि देखते ही देखते गाली-गलौज हाथापाई में बदल गई.

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक महिला मेट्रो के गेट के पास बनी सीनियर सिटीजन के लिए रिजर्व सीट पर बैठी थी. जब एक अंकल ने उसे उठने के लिए कहा और बैठने के तरीके पर सवाल उठाया, तो मामला इतना बिगड़ा कि दोनों तरफ से गालियों की बौछार शुरू हो गई. बात इतनी बढ़ गई कि महिला ने बुजुर्ग पर हाथ उठा दिया और देखते ही देखते मेट्रो के अंदर लात-घूसे चलने लगे. इस तमाशे को देख रहे लोग सन्न रह गए, जबकि कुछ यात्रियों ने इस पूरी लड़ाई को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करके इंटरनेट पर वायरल कर दिया.

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सिर्फ एक सीट के लिए शुरू हुआ महाभारत

वायरल वीडियो की शुरुआत ही तीखी नोकझोक से होती है. महिला जब अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं होती, तो बुजुर्ग यात्री उसे टोकते हुए कहते हैं कि बात करने की तमीज होनी चाहिए. इस पर महिला पलटवार करते हुए कहती है, ‘हम इंसानों से वैसे ही बात करते हैं जैसे वे हैं.; महिला का तर्क था कि उसने सिर्फ दो मिनट बैठने के लिए कहा था और वह खुद उठ जाती, लेकिन अंकल के गुस्से वाले टोन ने आग में घी डालने का काम किया.

रिजर्व सीट बनी जंग का मैदान

मेट्रो में कोच के गेट के पास बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए कुछ ही सीटें रिजर्व होती हैं. वीडियो में महिला उसी रिजर्व सीट पर काबिज थी और जब अंकल ने उसे उठने को कहा, तो ईगो का क्लैश ऐसा हुआ कि दोनों अपना आपा खो बैठे. अंकल का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने महिला को खरी-खोटी सुनानी शुरू कर दी. क्लिप के शुरुआती हिस्से में ही दोनों के बीच जमकर अपशब्दों का प्रयोग देखा जा सकता है.

गालियों के बाद चली लात-चप्पल, बीच-बचाव करने वाला भी पिटा

मामला सिर्फ जुबानी जंग पर नहीं रुका. गालियों के दौर के बाद गुस्से से अंधी हुई महिला ने बुजुर्ग पर हमला बोल दिया. हद तो तब हो गई जब बीच-बचाव करने आए एक अन्य यात्री को भी इस लड़ाई में मार खानी पड़ी. पब्लिक प्लेस पर इस तरह की गुंडागर्दी देखकर सोशल मीडिया यूजर्स बुरी तरह भड़क उठे हैं. लोग कमेंट्स में इन यात्रियों को ‘सभ्य समाज का कचरा’ तक कह रहे हैं और इस पूरी लड़ाई का लंबा वीडियो सामने लाने की मांग कर रहे हैं.

नेटिज़न्स का फूटा गुस्सा, कार्रवाई की मांग

इस वीडियो के वायरल होने के बाद इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है. कुछ लोगों का कहना है कि महिला को रिजर्व सीट पर नहीं बैठना चाहिए था, तो वहीं कुछ का मानना है कि बुजुर्ग शख्स को भी इतने गुस्से में पेश आने के बजाय समझदारी दिखानी चाहिए थी. बहरहाल, मेट्रो प्रशासन की लाख कोशिशों और पाबंदियों के बावजूद ऐसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं, जो यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि सफर के दौरान लोगों का मानसिक संतुलन क्यों खोता जा रहा है.

ये भी पढ़ें:- UP की सड़कों पर ‘नागिन डांस’… कुंडली मारकर लेटी, फिर नागिन की तरह बलखाईं 2 महिलाएं; सामने से दौड़ती रहीं गाड़ियां!

Tags: Delhi Metro
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