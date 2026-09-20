पत्नी को चाहिए था Burgundy iPhone 18 Pro, शख्स ने बेच दिया दादी-परदादी का सोना; Noida Apple Store का मजेदार VIDEO!

Delhi Man Sells Gold for iPhone 18 Pro: दिल्ली के पास नोएडा के DLF मॉल ऑफ इंडिया में इन दिनों एक अजीब वाकया सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. iPhone 18 Pro और Pro Maxकी लॉन्चिंग के दिन (18 सितंबर) ऐपल स्टोर के बाहर भारी भीड़ जमा थी. इसी भीड़ में एक दिल्ली का शख्स भी लाइन में खड़ा था, जो अपनी पत्नी के लिए आईफोन खरीदने आया था. रिपोर्टर के पूछने पर उसने बताया कि उसकी पत्नी ने कभी आईफोन इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन इस बार उसे नए रंग यानी ‘बर्गंडी’ (Burgundy) कलर वाला iPhone 18 Pro ही चाहिए था. पत्नी की जिद और प्यार के आगे शख्स ने कुछ ऐसा किया, जिसे जानकर हर कोई हैरान रह गया.

दादी-परदादी का सोना बेचकर खरीदा फोन

जब रिपोर्टर ने उस शख्स से पूछा कि आईफोन खरीदने के लिए उसने पैसे कैसे जुटाए, तो उसने चौंकाने वाला जवाब दिया. शख्स ने बताया कि उसने अपनी दादी और परदादी के जमाने का पुश्तैनी सोना बेचकर यह महंगा फोन खरीदा है. जब रिपोर्टर ने उससे पूछा कि क्या उसने सोना बेचने के बजाय और सोना खरीदने के बारे में नहीं सोचा, तो उसका कहना था कि उनके पास परिवार का बहुत सा पुराना सोना है, जिसे बेचकर उसने अपनी पत्नी का सपना पूरा कर दिया. उसने यह भी कहा कि वह खुद के लिए बाद में आईफोन डूओ (iPhone Duo) खरीदेगा.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस, हर्ष गोइनका का रिएक्शन

यह वीडियो इंटरनेट पर आते ही आग की तरह फैल गया और इस पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आने लगीं. जाने-माने उद्योगपति हर्ष गोइनका ने भी इस वायरल क्लिप पर चुटकी लेते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा कि जहां कुछ लोग घर या बच्चों के भविष्य के लिए सोना बेचते हैं, वहीं इस शख्स ने अपनी पत्नी के लिए पुश्तैनी सोना बेच दिया. इसके अलावा, आम यूजर्स ने भी इस पर जमकर कमेंट किए. कुछ लोगों का कहना था कि लोग दिखावे के लिए सोने जैसे बढ़ते एसेट को बेचकर एक डिप्रेशिएटिंग (कम कीमत होने वाले) गैजेट पर पैसे लुटा रहे हैं, तो कुछ इसे प्यार का एक अलग अंदाज मान रहे हैं.

Some people sell gold to buy a house. Some sell it for their children’s future. This Delhi man sold family gold passed down from his grandmother and great-grandmother to buy his wife an iPhone 18 Pro Max.🙈 pic.twitter.com/MVSUEtmfSB — Harsh Goenka (@hvgoenka) September 18, 2026

आईफोन की कीमत, लोगों के सवाल

आपको बता दें कि भारत में iPhone 18 Pro की शुरुआती कीमत 1,64,900 रुपये और Pro Maxकी कीमत 1,79,900 रुपये है. इतने महंगे फोन को खरीदने के लिए पुश्तैनी जेवर बेचने के इस फैसले ने इंटरनेट पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है. कई लोगों का मानना है कि आज की जनरेशन सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट भूलकर सिर्फ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन (तुरंत मिलने वाली खुशी) के पीछे भाग रही है.

ये भी पढ़ें:- ‘अंगूठा लगा दो’… बुजुर्ग पिता नहीं माने तो बेटे ने जीते-जी दिखा दिया नर्क, CCTV देखकर दौड़ा आया बड़ा बेटा, फिर जो हुआ…!