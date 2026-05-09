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लड़की ने कार की खिड़की से निकाला मुंह, छत पर बैठे लड़के ने किया लिपलॉक किस; Video देख शरीर में दौड़ने लगेगा करंट

Delhi Couple Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें चलती कार में एक युवक युवती को लिपलॉक किस करते हुए नजर आ रहा है.

By: Sohail Rahman | Published: May 9, 2026 4:43:00 PM IST

चलती कार में कपल का लिपलॉक किस करने का वीडियो वायरल
चलती कार में कपल का लिपलॉक किस करने का वीडियो वायरल


Couple Liplock Viral Video: दिल्ली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें देखा जा सकता है कि एक कार सड़क पर चलती हुई नजर आ रही है. तभी अचानक एक लड़का कार की खिड़की से निकलकर कार की छत पर चढ़ जाता है और फिर कार में नीचे बैठी एक युवती भी खिड़की से अपना मुंह बाहर कर लेती है और लड़के से लिप किस करने की डिमांड करती है और उसके बाद लड़का लड़की को लिपकिस कर देता है.

इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसके सड़क की सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक नियमों पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं.

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सोशल मीडिया पर छिड़ी नई बहस

सोशल मीडिया पर इस तरह खुलेआम रोमांस करने का वीडियो वायरल होने के बाद एक बार फिर नई बहस छिड़ गई है. इस नजारे देख आसपास मौजूद लोगों ने शर्म के मारे अपनी नजरें नीची कर ली. इस घटना के बाद लोगों का आक्रोश भी देखने को मिल रहा है. जिसके बाद लोगों का कहना है कि आखिर पुलिस इस तरह का काम करने वाले लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है.



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सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवाल

वायरल हो रहे वीडियो से साफ पता चल रहा है कि इस कपल को न तो अपनी सुरक्षा की परवाह है और न सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों की सुरक्षा की परवाह है. चलती गाड़ी की छत पर बैठना अपने आम में बेहद खतरनाक माना जाता है. इसके अलावा, सड़क के बीचों-बीच इस तरह के रोमांटिक स्टंट करना लोगों को बिल्कुल भी रास नहीं आया है. वायरल हो रहे इस वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है.

कपल को जमकर किया ट्रोल

वायरल हो रहे इस वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि दिल्ली की सड़कें अब फिल्म सेट बन गई है. इसके अलावा, एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि इन लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए. वहीं एक अन्य यूजर ने मजाकिया लहजे में कमेंट करते हुए लिखा कि अरे भाई यह मेट्रो नहीं है कि तुम यहां जो चाहो वो कर सको. कुछ लोगों ने इस पब्लिसिटी स्टंट करार दिया तो कुछ लोगों ने इसे सड़क सुरक्षा नियमों का सरासर उल्लंघन बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की. ऐसे ही कमेंट इस वीडियो को देखने को मिल जाएंगे.

यह भी पढ़ें – Video: जमीन पर घसीटकर की लात घूसों की बरसात, फिर बाल पकड़कर…ससुराल पहुंचीं दुल्हन का हुआ भयानक स्वागत

Tags: delhi newsviral video
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