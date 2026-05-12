Video: तू मामा है उसका…कुत्ते को पीटने पर फफक पड़ी डॉग लवर महिला, थाने के सामने गार्ड को जड़ा थप्पड़

Dog Lover Viral Video: देश की राजधानी दिल्ली में डॉग लवर महिला ने कीर्ति नगर पुलिस स्टेशन के ठीक सामने एक सिक्योरिटी गार्ड पर चप्पल से हमला कर दिया. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद महिला ने अपना भी एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उसने बताया कि सिक्योरिटी गार्ड ने एक कुत्ते को लाठी से मारा था, जिससे उस कुत्ते की मौत हो गई थी.

इस बीच, अब गार्ड का भी एक वीडियो सामने आया है. जिसमें गार्ड ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस कुत्ते की बात हो रही है, उसने हाउसिंग सोसाइटी के आठ लोगों को काटा था. इसके चलते सिक्योरिटी गार्ड ने अब महिला के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है.

कब की है पूरी घटना?

जब 9 मई को एक वीडियो वायरल हुआ तब ये मामला सुर्खियों में आया. इस वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि डॉग लवर और एक एक्टिविस्ट जसप्रीत कौर कीर्ति नगर पुलिस स्टेशन के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड को बुरी तरह पीटती हुई नजर आ रही है. महिला गार्ड पर बार-बार चप्पल से वार कर रही है. झगड़े के दौरान आस-पास पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वे इसे रोकने के लिए बीच-बचाव नहीं करते. वीडियो में महिला को गार्ड को चेतावनी देते हुए सुना जा सकता है. अगर तुमने दोबारा किसी कुत्ते पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी.

Dog Woman is beating a Man in front of @DelhiPolice and Police is standing like a hijra. Shame on you Delhi Police! Sending you Bangles. Pls wear them.https://t.co/Cu1XSODiHM — NCMIndia Council For Men Affairs (@NCMIndiaa) May 9, 2026







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महिला ने वीडियो पोस्ट कर दिया स्पष्टीकरण

जब गार्ड को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल होने लगा तो महिला ने अपना एक वीडियो जारी कर इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण दिया. जिसमें उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी गार्ड ने 15 दिन पहले एक कुत्ते को लाठी से पीटकर मार डाला था. लेकिन उस समय हमने कुछ नहीं कहा था. लेकिन दो दिन पहले इसी गार्ड ने एक और कुत्ते को मार डाला. मुझे तो लग रहा है कि उसे 2 थप्पड़ नहीं मारने चाहिए थे, बल्कि और थप्पड़ मारने चाहिए थे.

And the lady, who slapped the guard who had mercilessly killed multiple dogs, explains. pic.twitter.com/DwTLbQUEfa — Sumeet (@SnowPrince077) May 10, 2026







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गार्ड का भी आया जवाब

वीडियो के वायरल होने के बाद एक एनजीओ की मदद से सिक्योरिटी गार्ड ने भी पुलिस स्टेशन में महिला के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज करवा दी है. गार्ड ने बताया कि जिस कुत्ते को लेकर महिला ने सबके सामने उस पर हमला किया था. उसने पहले भी कॉलोनी के आठ लोगों को काटा था. उसने बताया कि वह कुत्ता एक बच्चे पर हमला कर रहा था, जब उसने लाठी दिखाकर उसे भगाने की कोशिश की. लेकिन कुत्ते ने पलटकर उसी पर हमला कर दिया. इसके बाद खुद को बचाने के लिए कुत्ते को 2 डंडे मार दिए थे.