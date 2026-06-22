Home > वायरल > शादी के 8 महीने बाद पार्क में ‘हाई-वोल्टेज ड्रामा’: पति ने पत्नी को बॉयफ्रेंड संग रंगे हाथों पकड़ा, फिर जो हुआ… देख दहल जाएंगे आप!

शादी के 8 महीने बाद पार्क में ‘हाई-वोल्टेज ड्रामा’: पति ने पत्नी को बॉयफ्रेंड संग रंगे हाथों पकड़ा, फिर जो हुआ… देख दहल जाएंगे आप!

शादी के महज 8 महीने बाद एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया और पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी. क्रूरता की ये घटना वहां खड़े लोगों ने अपने फोन में कैद कर ली और अब सोशल मीडिया पर अलग ही बहस छेड़ रही है.

By: Kajal Jain | Published: June 22, 2026 5:25:12 PM IST

शादी के 8 महीने बाद पार्क में ‘हाई-वोल्टेज ड्रामा’: पति ने पत्नी को बॉयफ्रेंड संग रंगे हाथों पकड़ा, फिर जो हुआ… देख दहल जाएंगे आप!


आजकल सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए कब क्या दिख जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता. हाल ही में एक ऐसा वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसने नेटिजन्स को हैरान कर दिया है. वीडियो में दावा किया जा रहा है कि दिल्ली के एक पार्क में पति ने अपनी पत्नी को दूसरे आदमी के साथ पकड़ लिया और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की. बताया जा रहा है कि शादी के कुछ महीनों बाद एक पति को अपनी पत्नी के रिश्तों पर शक हुआ. जब उसने पत्नी का पीछा किया जो कुछ हुआ, वो अब इंटरनेट पर आक्रोश का कारण बन रहा है. 

शादी के बाद से ही था पत्नी पर शक

वायरल वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि शादी के तुरंत बाद से ही पति-पत्नी के बीच कुछ अनबन चल रही थी. पति को अपनी पत्नी के बदले हुए व्यवहार पर कुछ शक हुआ, जिसके बाद उसने सच जानने का फैसला किया. एक दिन पति ने अपनी पत्नी को दिल्ली के एक पब्लिक पार्क में किसी दूसरे शख्स के साथ देख लिया जिसके बाद वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. यह बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों पुरुषों के बीच हाथापाई की नौबत तक आ गई.

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छुप-छुपके करती थी बातें

पति का आरोप है कि शादी के कुछ ही दिनों बाद उसने अपनी पत्नी को उसी आदमी के साथ वीडियो कॉल पर पकड़ा था. उस समय भी पत्नी ने पति को धमकियां दी और अपने प्रेम प्रसंगों के चलते पति पर झूठी एफआईआर दर्ज कराई थी. जिसके कारण पति को 25 दिन तक जेल में काटनी पड़ीं. इस वारदात के बाद पत्नी अचानक ससुराल से गायब हो गई. लेकिन जब पति ने अपनी पत्नी को दोबारा उसी शख्स के साथ दिल्ली के पाक में देखा तो आग बबूला हो गया और वहीं पर तमाशा खड़ा कर दिया.

पुलिस में लिखवाई थी शिकायत

महिला करीब 1 महीने से लापथा थी जिसकी तलाश के लिए पति और परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी थी लेकिन महिला का कोई सुराग नहीं मिला. फिर कहीं से पता चला कि महिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक पार्क में घूम रही है. खबर मिलते ही पति और परिजन मौके पर पहुंचे और महिला को जबरन अपने साथ ले गए. इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जो भी हुआ वो पूरी घटना पार्क में मौजूद किसी चश्मदीद ने रिकॉर्ड कर ली. फिलहाल पुलिस की तरफ से इन दावों की पुष्टि नहीं हो पाई है.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

इस वीडियो के वायरल होने के बाद इंटरनेट पर एक नई बहस छिड़ गई है. लोगों में शादी में टूटते भरोसे और बढ़ती धोखाधड़ी पर चिंता जताई है. लोगों का कहना है कि पत्नी पर गुस्सा था तो सार्वजनिक स्थान पर क्रूरता दिखाने के बजाए उसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था.

ये भी पढ़ें:- OT में घंटों तक ‘मुर्गा’ बनाया, बेहोश होने दी प्रताड़ना; FIR में डॉक्टर्स के रुह कंपाने वाले जुल्म, CCTV फुटेज लीक!

Tags: Extra-Marital AffairMarital DisputeSocial Media ViralViral Newsviral videowomen harrasment
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