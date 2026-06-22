शादी के 8 महीने बाद पार्क में ‘हाई-वोल्टेज ड्रामा’: पति ने पत्नी को बॉयफ्रेंड संग रंगे हाथों पकड़ा, फिर जो हुआ… देख दहल जाएंगे आप!

आजकल सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए कब क्या दिख जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता. हाल ही में एक ऐसा वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसने नेटिजन्स को हैरान कर दिया है. वीडियो में दावा किया जा रहा है कि दिल्ली के एक पार्क में पति ने अपनी पत्नी को दूसरे आदमी के साथ पकड़ लिया और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की. बताया जा रहा है कि शादी के कुछ महीनों बाद एक पति को अपनी पत्नी के रिश्तों पर शक हुआ. जब उसने पत्नी का पीछा किया जो कुछ हुआ, वो अब इंटरनेट पर आक्रोश का कारण बन रहा है.

शादी के बाद से ही था पत्नी पर शक

वायरल वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि शादी के तुरंत बाद से ही पति-पत्नी के बीच कुछ अनबन चल रही थी. पति को अपनी पत्नी के बदले हुए व्यवहार पर कुछ शक हुआ, जिसके बाद उसने सच जानने का फैसला किया. एक दिन पति ने अपनी पत्नी को दिल्ली के एक पब्लिक पार्क में किसी दूसरे शख्स के साथ देख लिया जिसके बाद वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. यह बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों पुरुषों के बीच हाथापाई की नौबत तक आ गई.

छुप-छुपके करती थी बातें

पति का आरोप है कि शादी के कुछ ही दिनों बाद उसने अपनी पत्नी को उसी आदमी के साथ वीडियो कॉल पर पकड़ा था. उस समय भी पत्नी ने पति को धमकियां दी और अपने प्रेम प्रसंगों के चलते पति पर झूठी एफआईआर दर्ज कराई थी. जिसके कारण पति को 25 दिन तक जेल में काटनी पड़ीं. इस वारदात के बाद पत्नी अचानक ससुराल से गायब हो गई. लेकिन जब पति ने अपनी पत्नी को दोबारा उसी शख्स के साथ दिल्ली के पाक में देखा तो आग बबूला हो गया और वहीं पर तमाशा खड़ा कर दिया.

पुलिस में लिखवाई थी शिकायत

महिला करीब 1 महीने से लापथा थी जिसकी तलाश के लिए पति और परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी थी लेकिन महिला का कोई सुराग नहीं मिला. फिर कहीं से पता चला कि महिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक पार्क में घूम रही है. खबर मिलते ही पति और परिजन मौके पर पहुंचे और महिला को जबरन अपने साथ ले गए. इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जो भी हुआ वो पूरी घटना पार्क में मौजूद किसी चश्मदीद ने रिकॉर्ड कर ली. फिलहाल पुलिस की तरफ से इन दावों की पुष्टि नहीं हो पाई है.

Man catches his wife with another man just 8 months into marriage. Days after wedding she was caught on video call with him, issued threats, disappeared, filed false FIR & got him jailed for 25 days. Spotted her again in Delhi park with the man & beat her pic.twitter.com/LW70gdwqkF — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) June 21, 2026

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

इस वीडियो के वायरल होने के बाद इंटरनेट पर एक नई बहस छिड़ गई है. लोगों में शादी में टूटते भरोसे और बढ़ती धोखाधड़ी पर चिंता जताई है. लोगों का कहना है कि पत्नी पर गुस्सा था तो सार्वजनिक स्थान पर क्रूरता दिखाने के बजाए उसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था.

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