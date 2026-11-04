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Viral Video: बिना किसी शोर-शराबे के कंपनी ने कर्मचारियों को दिया दिवाली का ऐसा तोहफा; यूजर्स भी बोले- हमें भी ऐसी नौकरी चाहिए

Unique Company Diwali Gift: दिल्ली की एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों को दिवाली पर ऐसा ही सरप्राइज दिया है. कंपनी ने त्योहार के तोहफे के तौर पर कर्मचारियों को iPhone 16 स्मार्टफोन गिफ्ट किए. इस खास तोहफे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

By: Shristi S | Published: November 4, 2026 7:04:50 PM IST

दिवाली के गिफ्ट में मिला ऐसा नायाब तोहफा, कर्मचारियों के डेस्क पर रखे मिले iPhone 16
दिवाली के गिफ्ट में मिला ऐसा नायाब तोहफा, कर्मचारियों के डेस्क पर रखे मिले iPhone 16


Unique Company Diwali Gift Video: दिवाली पर किसी को मिठाई का डिब्बा मिलता है तो किसी को गिफ्ट हैंपर या बोनस. लेकिन जरा सोचिए, ऑफिस पहुंचते ही आपके डेस्क पर एक चमचमाता iPhone रखा हो तो आपका रिएक्शन क्या होगा? दिल्ली की एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों को दिवाली पर ऐसा ही सरप्राइज दिया है. कंपनी ने त्योहार के तोहफे के तौर पर कर्मचारियों को iPhone 16 स्मार्टफोन गिफ्ट किए. इस खास तोहफे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो देखने के बाद कई लोग कंपनी की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ यूजर्स मजाक में वहां नौकरी पाने की इच्छा भा जता रहे हैं. 

डेस्क पर मिले iPhone 16

यह कंपनी नई दिल्ली के रोहिणी में है. कंपनी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर 15 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया. इसमें ऑफिस के कर्मचारियों के डेस्क पर उनके कंप्यूटर के सामने अलग-अलग रंगों के iPhone 16 रखे हुए हैं. सफेद, हरे, नीले और काले रंग के इन स्मार्टफोन को रिबन से सजाया गया था. वीडियो के आखिर में, महिला कर्मचारी अपने गिफ्ट देखकर खुशी जाहिर करती दिख रही हैं.

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कंपनी ने कैप्शन में पूछा मज़ेदार सवाल

कंपनी ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा कि कोई मुकाबला नहीं. आपको क्या मिला? इस पर सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. कई यूज़र्स ने कर्मचारियों के गिफ्ट्स की तारीफ की. कुछ ने मज़ाक में पूछा कि क्या कंपनी में कोई वैकेंसी है, क्योंकि वे भी ऐसी जगह काम करना चाहते थे.

कुछ ने इसे AI वीडियो कहा, जबकि कुछ ने सोन पापड़ी की शिकायत की

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, कुछ यूज़र्स ने इसके असली होने पर सवाल उठाए. कुछ लोगों को शक था कि वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बनाया गया होगा. कंपनी ने जवाब दिया कि वीडियो AI से नहीं बनाया गया था और यूज़र्स को इसे दोबारा देखने की सलाह दी.

एक यूजर ने मज़ाक में कमेंट किया कि ऐसे वीडियो देखने की परेशानी से बचने के लिए उन्हें दिवाली पर इंस्टाग्राम इस्तेमाल करना बंद करना होगा. दूसरे ने शिकायत की कि उन्हें अपने ऑफिस से सोन पापड़ी का एक डिब्बा भी नहीं मिला. कुल मिलाकर, कंपनी का यह दिवाली गिफ्ट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है.

Tags: diwalidiwali giftviral video
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