Home > वायरल > पीछे से आकर दरिंदे ने दबाई गर्दन, फिर छीन ले गया सोने की चेन और झुमका, तड़पती रह गई महिला…Video देख सदमे में चला जाएगा पूरा खानदान!

पीछे से आकर दरिंदे ने दबाई गर्दन, फिर छीन ले गया सोने की चेन और झुमका, तड़पती रह गई महिला…Video देख सदमे में चला जाएगा पूरा खानदान!

Delhi Chain Snatching Video: दिल्ली के शकूरपुर से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल, एक महिला से लुटेरों ने सरेआम गले से चेन और कानों से झुमका छीन लिया और मौके पर फरार हो गए। महिला की जान बच गई। देखें वीडियो।

Published By: Sohail Rahman
Published: August 10, 2025 10:53:01 IST

Delhi Chain Snatching Video (महिला की छीनीं चेन)
Delhi Chain Snatching Video (महिला की छीनीं चेन)

Delhi Chain Snatching Video: दिल्ली के शकूरपुर से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। दरअसल, दिल्ली से अपराधियों की खौफनाक घटना का वीडियो सामने आया है, शकूरपुर में एक महिला से लुटेरों ने सरेआम गले से चेन और कानों से झुमका छीन लिया और फरार हो गए। हालांकि, महिला की जान बच गई। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है।

सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना

वायरल हो रहे इस सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि, महिला अकेली जा रही है, तभी एक युवक उसे अचानक जोर से पकड़ लेता है। युवक महिला के गले से चेन खींचने की कोशिश करता है। वह महिला का गला जोर से दबाता है, जिससे महिला बेहोश हो जाती है। इसके बाद फिर वह गले की चेन और कान का झुमका जल्दी से खींच लेता है। सड़क पर उसके साथ के युवक बाइक से आते हैं और युवक उनके साथ बाइक पर बैठकर फरार हो जाता है। महिला बेहोश पड़ी रहती है।



UP Shamli Murder Case: पहले चाकू से किया वार फिर चलाई गोलियां…हत्यारिन मैफरीन ने ‘भाई’ के प्यार में लांघ दी सीमाएं, शामली का ये मामला…

लोगों ने बचाई जान

आसपास के लोग अगर जल्दी नहीं पहुंचते तो उस महिला की जान जा सकती है। जब आसपास के लोगों ने महिला को बेहोश देखा तो उसे प्राथमिक उपचार दिया, इससे महिला की जान बच गई, लेकिन अगर किसी ने ध्यान न दिया होता और इलाज में देरी हो जाती, तो उसकी जान भी जा सकती थी। घटना के सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और लुटेरों की तलाश में छापेमारी कर रही है।

महिला सांसद की चेन छीनी

आपको जानकारी के लिए बता दें कि, इससे पहले दिल्ली के चाणक्यपुरी से महिला सांसद के गले से चेन छीनकर एक शख्स स्कूटी पर बैठकर फरार हो गया था। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली में अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। खासकर छीना झपटी के मामले काफी बढ़ गए हैं।

Operation Sindoor: भारतीय सेना ने दुश्मन को दी शह और मात… आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी का ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा खुलासा, जाने सेना अध्यक्ष…

Tags: Delhi chain snatching videodelhi crimedelhi crime videohome-hero-pos-3
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या आपको पता है खाने के बाद क्यों खाया जाता...

August 9, 2025

खाना शुरू कर दे बादाम, ये 5 बीमारियां रहेंगी कोसों...

August 9, 2025

मजे-मजे से खा रहे है मैगी, नुकसान सुन दंग रह...

August 9, 2025

गुड़ खाने के 5 बड़े नुकसान

August 9, 2025

आप भी पूरी दुनिया की कुछ खास डिशेज के बारे...

August 9, 2025

ये है दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, जहां दफ्न...

August 9, 2025
पीछे से आकर दरिंदे ने दबाई गर्दन, फिर छीन ले गया सोने की चेन और झुमका, तड़पती रह गई महिला…Video देख सदमे में चला जाएगा पूरा खानदान!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

पीछे से आकर दरिंदे ने दबाई गर्दन, फिर छीन ले गया सोने की चेन और झुमका, तड़पती रह गई महिला…Video देख सदमे में चला जाएगा पूरा खानदान!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

पीछे से आकर दरिंदे ने दबाई गर्दन, फिर छीन ले गया सोने की चेन और झुमका, तड़पती रह गई महिला…Video देख सदमे में चला जाएगा पूरा खानदान!
पीछे से आकर दरिंदे ने दबाई गर्दन, फिर छीन ले गया सोने की चेन और झुमका, तड़पती रह गई महिला…Video देख सदमे में चला जाएगा पूरा खानदान!
पीछे से आकर दरिंदे ने दबाई गर्दन, फिर छीन ले गया सोने की चेन और झुमका, तड़पती रह गई महिला…Video देख सदमे में चला जाएगा पूरा खानदान!
पीछे से आकर दरिंदे ने दबाई गर्दन, फिर छीन ले गया सोने की चेन और झुमका, तड़पती रह गई महिला…Video देख सदमे में चला जाएगा पूरा खानदान!
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?