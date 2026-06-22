Delhi Viral Video: ‘अपने भाई की गाड़ी में…’, दिल्ली से गुड़गांव जा रही अकेली लड़की को देख ये क्या कह गया कैब ड्राइवर, वीडियो हुआ वायरल

वाDelhi Cab Driver Viral Video: दिल्ली की हालत तो हर कोई जानता है और रात के समय में दिल्ली में घर से बाहर निकलना किसी खतरे से कम नहीं होता है, क्योंकि आए दिन दिल को कंपा देने वाले मामले सामने आते रहते हैं. हाल में दिल्ली की एक कैब राइड उस समय खास बन गई, जब एक कैब ड्राइवर ने इंसानियत और भरोसे की ऐसी मिसाल पेश की, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया. दिल्ली से गुरुग्राम जा रही एक लड़की के भाई को उसकी सेफटी की चिंता थी और वो बार-बार उसे सफर के दौरान संपर्क में रहने की सलाह दे रहा था.

वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की कैब में बैठने से पहले अपने भाई से बात कर रही है. भाई उसे सेफ रहने और रास्ते की जानकारी देते रहने के लिए कहता है. तभी कैब ड्राइवर उनकी बातचीत सुन लेता है और दोनों भाई-बहन को भरोसा दिलाने के लिए आगे आता है. ड्राइवर ने भाई से कहा कि वो उसकी गाड़ी और पहचान की पूरी जानकारी रख सकता है. उसने अपनी गाड़ी पर लिखे पते और नंबर की फोटो लेने के लिए भी कहा, ताकि परिवार को किसी तरह की चिंता न रहे.

ड्राइवर ने जीता दिल

वीडियो के साथ शेयर किए गए पोस्ट के मुताबिक, ड्राइवर ने कहा, ‘मेरे नंबर और पते की फोटो ले लो, जो गाड़ी के बाहर लिखा है. ये मेरी भी बहन है.’ लड़की ने ड्राइवर को धन्यवाद देते हुए कहा, परिवार को चिंता होती है. धन्यवाद भैया.’ इसके जवाब में ड्राइवर ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, “चिंता मत करो, ये आपके भाई की कैब है. आराम से बैठो.’

A girl booked a cab at night from Delhi to Gurgaon. Her brother walked her to the cab and was asking her to keep updating him on the phone. CAB DRIVER: Take a picture of my number and address; it’s written outside the car. She is my sister too. GIRL: Family worries. Thank you,… pic.twitter.com/aRjUJUo9cF — Lakshay Mehta (@lakshaymehta08) June 21, 2026

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ इमोशनल मोमेंट

ड्राइवर की अच्छी सोच लोगों का दिल जीत रही है. लोग उनके व्यवहार को देख सोशल मीडिया कमेंट कर रहे हैं. कई यूजर्स ने कैब ड्राइवर की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि ऐसे छोटे-छोटे भरोसे भरे पल ही इंसानियत को मजबूत बनाते हैं.