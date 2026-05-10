Video: चलती ट्रेन में गेट पर खड़े होकर रील बना रहा था युवक, अचानक खंभे से टकराया और चली गई जान

Train Live Video: सोशल मीडिया पर आजकल लोग वायरल होने के लिए तरह-तरह के कई हथकंडे अपनाते हैं. कई बार तो लोग वायरल होने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं. एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें एक युवक ट्रेन की गेट पर खड़ा होकर रील बना रहा है. फिर वो पायदान पर चढ़कर अपने हाथ फैलाता है. तभी अचानक उसका हाथ एक पोल से टकराता है और उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो रेल की पटरी पर गिर जाता है. इस घटना के बाद उसके साथ क्या हुआ होगा? ये हर कोई बता सकता है.

बताया जा रहा है कि जैसे वो रेल की पटरी पर नीचे गिरता है, उसकी मौत हो जाती है. इस पूरी घटना को देखने के बाद ट्रेन में मौजूद यात्री अवाक रह गए. सभी हैरान रह गए कि आखिर अचानक क्या हुआ? आजकल लोग वायरल होने के लिए अपनी जान तक की बाजी लगाने से पीछे नहीं हटते हैं. इस घटना के बाद यही सिद्ध होता है कि लोग वायरल होने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं.

सुरक्षा को नजरअंदाज कर रहे युवा

आजकल के जमाने में देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज पाने की होड़ में लोग अक्सर अपनी सुरक्षा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं. ट्रेन की छतों पर चढ़ना, दरवाज़ों से लटकना या सड़क के बीचों-बीच खतरनाक स्टंट करना अब एक आम बात होती जा रही है. इसके अलावा, यह पहली बार नहीं है जब किसी ने सोशल मीडिया रील बनाने की कोशिश में अपनी जान गंवाई हो. इससे पहले भी रील बनाने के चक्कर में कई नौजवानों की जान गई है.

चलती ट्रेन की खिड़की पर खड़े होकर एक लड़का वीडियो बनाते हुए स्टंटबाज़ी कर रहा था। तभी अचानक उसका हाथ ट्रैक किनारे लगे खंभे से टकरा गया और वह नीचे जा गिरा, आजकल लोग कुछ सेकंड की रील और वायरल होने के लिए अपनी ही जान खतरे में डाल रहे हैं, ट्रेन में इस तरह की स्टंटबाज़ी कभी भी… pic.twitter.com/67sDSrfyjs — ʀᴜᴅʜʀᴀ ʏᴀᴅᴀᴠ🇮🇳 (@Rudhrayadav001) May 8, 2026







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लोगों ने दी ये प्रतिक्रिया

वायरल हो रहे इस वीडियो पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी व्यक्त की है. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि कुछ लाइक्स के लिए अपनी जान गंवा देना बेवकूफी की हद है. इसके अलावा, एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि रील्स को लेकर यह दीवानगी आखिर कब रुकेगी? एक यूजर ने अपना दुख जाहिर करते हुए कहा कि इस दुखद घटना ने एक परिवार को जिंदगी भर का दर्द दे दिया है. इस बीच, कुछ यूजर्स ने यह भी सुझाव दिया कि दूसरे युवाओं को ऐसे वीडियो से सबक लेना चाहिए. इसके अलावा, इस बात पर भी आम सहमति बन रही है कि सोशल मीडिया पर ऐसे कंटेंट पर सख्त पाबंदी लगाई जानी चाहिए जो खतरनाक स्टंट को बढ़ावा देते हैं.

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