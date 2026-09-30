मरे हुए चूहे वाला डोसा! 2-3 निवाले खा चुका था ग्राहक, नजर पड़ते ही बिगड़ी हालत; कर डाली उल्टी

Dosa Mein Chuha: अकसर कई ऐसी वीडियो वायरल हुई हैं जिसमे खाने की चीजों में उलटी सीधी चीज देखने को मिलती हैं. वहीं त्योहारों के दौर में खाने-पीने की दुकानों और डेयरियों के खिलाफ महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) के पूरे राज्य में चलाए जा रहे कैंपेन के बीच, मुंबई के बोरीवली वेस्ट से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जानकारी के मुताबिक राधाकृष्ण होटल में परोसे जा रहे मैसूर मसाला डोसा में एक छोटा चूहा मरा हुआ मिला. यह ऑपरेशन FDA चीफ तुकाराम मुंधे की देखरेख में किया जा रहा है.

डोसा देख बिगड़ी ग्राहक की हालत

जानकारी के अनुसार, अमित त्रिवेदी अपने दो भाइयों और बेटे के साथ साउथ इंडियन खाना खाने राधाकृष्ण होटल गए थे. इस दौरान उन्होंने मैसूर मसाला डोसा ऑर्डर किया. त्रिवेदी का कहना है कि कुछ निवाले खाने के बाद, उन्होंने डोसा में एक छोटा चूहा देखा. इतना ही नहीं चूहे को देखकर अमित त्रिवेदी डर गए और उल्टी करने लगे. फिर उन्होंने बोरीवली पुलिस को घटना की जानकारी दी.

जहन्नुम पहुंचा Pahalgam का एक और गुनहगार! आतंकी मूसा को सुरक्षा बलों ने दी ऐसी मौत; जानकर मिलेगा दिल को सुकून

FDA को भेजी गई शिकायत

वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बोरीवली पुलिस स्टेशन की सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर पुष्पलता मंडले ने इस बा की जानकारी दी और बताया कि पुलिस ने शिकायत FDA को भेज दी थी, जिसके बाद डिपार्टमेंट ने होटल के खिलाफ कार्रवाई शुरू की. FDA के एक अधिकारी का कहना है कि, राधाकृष्ण होटल का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है और आगे की जांच चल रही है. FDA चीफ तुकाराम मुंधे की लीडरशिप में “सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र” कैंपेन के तहत, मुंबई के ऐतिहासिक ईरानी कैफे, ‘कयानी एंड कंपनी’ पर बड़ी कार्रवाई की गई है, जो 1904 में बना था. 27 सितंबर को इंस्पेक्शन के दौरान, FDA टीम को वहां चूहों की बीट, जिंदा मक्खियां, मरे हुए कॉकरोच, बिल्लियां और फ्रिज के अंदर बड़ी मात्रा में खून जमा मिला. इसके अलावा, प्रोसेसिंग सेक्शन में एक खुला सीवेज मैनहोल, फर्श पर रखा खाना और अखबार से ढका कच्चा आटा मिलने के बाद कैफे का FSSAI लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया.

Delhi Bus Gangrape: लड़की के चढ़ते ही बंद कर लिया था बस का दरवाजा, फिर शुरू हुई ऐसी दरिंदिगी; चीखती रह गई पीड़िता