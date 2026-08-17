बर्थडे केक खाते ही उल्टियां करने लगे मेहमान, मरी हुई छिपकली निकलने का दावा; FDA के छापे से बेकरी में मचा हड़कंप!

महाराष्ट्र के पालघर जिले से एक बेहद हैरान करने वाली और डरावनी घटना सामने आई है, जिसने बर्थडे पार्टियों में केक काटने के शौकीन लोगों के होश उड़ा दिए हैं. नालासोपारा पूर्व के टकीपाड़ा इलाके में एक 25 साल की युवती का जन्मदिन मनाने के लिए मंगाए गए केक में कथित तौर पर एक मरी हुई छिपकली निकली. इस जहरीले केक को खाने के बाद 7 बच्चों और 4 महिलाओं समेत कुल 11 लोगों की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई. सभी को सीने में जलन और लगातार उल्टी की शिकायत के बाद तुरंत नजदीकी विजयलक्ष्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया. इनमें से 3 बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें आईसीयू (ICU) में रखा गया है. इस सनसनीखेज घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) की टीम हरकत में आ गई और जिस बेकरी से यह केक खरीदा गया था, उस पर छापेमारी कर उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है.

जन्मदिन की खुशी अचानक मातम और डर में बदली

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, यह खौफनाक वाकया शनिवार शाम करीब 6 बजे नालासोपारा (पूर्व) के टकीपाड़ा इलाके में स्थित नीलकंश्वर बिल्डिंग का है. इलाके के कुछ बच्चे और लोग एक 25 साल की महिला का जन्मदिन मनाने के लिए टकीपाड़ा में ही स्थित ‘चामुंडा केक शॉप’ से एक केक लेकर आए थे. बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान जब सबने मिलकर वह केक खाया, तो कुछ ही देर में बच्चों के सीने में तेज जलन होने लगी और वे लगातार उल्टी करने लगे. बच्चों ने जब अपने परिजनों को बताया कि केक के अंदर एक मरी हुई छिपकली मिली है, तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई. आनन-फानन में सभी बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज शुरू किया गया.

11 लोग हुए फूड पॉइजनिंग का शिकार, 3 बच्चे आईसीयू में क्रिटिकल

अस्पताल के डॉक्टर्स के मुताबिक, इस हादसे में कुल 11 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं, जिनमें 7 बच्चे और 4 महिलाएं शामिल हैं. गनीमत यह रही कि समय पर अस्पताल पहुंच जाने के कारण ज्यादातर लोगों की जान बचा ली गई और वे खतरे से बाहर हैं. हालांकि, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तीन बच्चों को अभी भी आईसीयू (ICU) में रखकर कड़ी निगरानी में इलाज किया जा रहा है. बच्चों के बयानों और दावों के आधार पर अस्पताल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया.

पुलिस और FDA की बड़ी कार्रवाई, बेकरी का लाइसेंस रद्द

घटना की सूचना मिलते ही तुर्लिंज थाने की पुलिस तुरंत विजयलक्ष्मी अस्पताल पहुंची और पीड़ित बच्चों व परिजनों के बयान दर्ज किए. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उस बेकरी से केक के सैंपल जब्त कर लिए और उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है ताकि फूड पॉइजनिंग की असली वजह का वैज्ञानिक रूप से पता चल सके. इसके अलावा, मामले की गंभीरता को देखते हुए एफडीए की टीम ने तुरंत एक्शन लिया और संबंधित ‘चामुंडा केक शॉप’ पर छापा मारकर उसका लाइसेंस रद्द कर दिया. स्थानीय प्रशासन और मेयर अजीत पाटिल ने भी इस मामले की गहराई से जांच के आदेश दे दिए हैं ताकि ऐसी लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके.

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