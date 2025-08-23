Viral video: इंसानियत शर्मसार! गौ माता के साथ हुआ ऐसा सुलूक, देखकर दहल जाएगा आपका दिल

Chhattisgarh Viral video: छत्तीसगढ़ से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है आपको बता दें कि राजनांदगांव के ब्राह्मणपारा में एक मृत गाय को रस्सी से बांधकर घसीटा जा रहा है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। यह घटना शनिवार 23 अगस्त की है जहाँ राजनांदगांव नगर निगम के कर्मचारियों ने इस घटना को अंजाम दिया है।

छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व पार्षद ऋषि शास्त्री ने दर्ज की शिकायत

इस घटना के बाद पशु प्रेमियों में रोष देखा जा रहा है। उनका कहना है कि ये सीधे सीधे गौ माता का अपमान है। जिससे पशु प्रेमियों में रोष है और उनका कहना है कि यह गौ माता का अपमान है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व पार्षद ऋषि शास्त्री ने भी इस मामले में थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है और इसकी जानकारी देते हुए अपने ‘X’ अकाउंट पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि “आज जिसकी पूजा की जाती है लेकिन भाजपा की छत्तीसगढ़ की संस्कृति से खिलवाड़ करने की आदत पुरानी है”

वहीँ वार्ड 39 से पार्षद पद के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार रहे कुलबीर छाबड़ा ने कहा कि कांग्रेस ने अपने पाँच साल के कार्यकाल में गायों को जो सम्मान दिया, उसकी उम्मीद भाजपा नेताओं से नहीं की जा सकती।

गाय के शव को घसीटे जाने की घटना पर, राजनांदगांव नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने कहा कि अभी जानकारी मिली है और यह देखना होगा कि किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया है।

Bihar election news: ‘बाप धृतराष्ट्र… बेटा दुर्योधन…’ सत्ता मिली तो होगा महाभारत, गिरिराज सिंह के बयान से फिर गरमाई बिहार की सियासत!

आपको बता दें कि ब्राह्मणपारा के लोगों के अनुसार, मृत गाय के शव से बदबू आ रही थी, जिसकी सूचना नगर निगम को दी गई और नगर निगम के कर्मचारियों ने रस्सी बांधकर और घसीटते हुए गाय को वहाँ से ले गए। यह घटना शनिवार सुबह शीतला मंदिर वार्ड क्रमांक 39 में हुई।

Bihar Crime News: हैवानियत की हद पार! 4 महीने की गर्भवती की हत्या, फिर शव जलाने की कोशिश… फिर जो हुआ, देख सब रह गए दंग!