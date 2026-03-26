PSL 2026: ऐसा क्या हुआ जो डेविड वॉर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही लगा दी पाकिस्तान खिलाड़ियों की क्लास, जानें पूरा मामला

डेविड वॉर्नर की पाकिस्तान सुपर लीग में भूमिका

डेविड वॉर्नर पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में कराची किंग्स की कमान संभाल रहे हैं. उन्होंने 2025 में PSL में डेब्यू किया था और 11 मैचों में 368 रन बनाए थे. पिछले सीजन में उनकी कप्तानी में कराची किंग्स तीसरे स्थान पर रही थी, लेकिन एलिमिनेटर मैच में लाहौर कलंदर्स से हार गई थी. डेविड वॉर्नर ने साफ किया है कि टीम में अनुशासन और फोकस पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा. यह घटना पाकिस्तान खिलाड़ियों के लिए चेतावनी भी है कि बड़े मंच पर उनका व्यवहार टीम की छवि और खेल पर असर डाल सकता है.

वीडियो में वॉर्नर स्पष्ट तौर पर शाहीन और अन्य खिलाड़ियों को टोकते दिख रहे हैं. उन्होंने हंसी-ठिठोली भरे अंदाज में कहा “क्या दिक्कत है जेंटलमैन? माफी चाहता हूं, लेकिन लगता है हमारे बीच यहां कुछ स्कूली बच्चे बैठे हैं. वॉर्नर ने सीधे तौर पर शाहीन अफरीदी को अनुशासन का पाठ पढ़ाया. इस घटना ने दर्शाया कि PSL जैसे बड़े मंच पर भी पेशेवर व्यवहार बनाए रखना कितना जरूरी है.