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PSL 2026: ऐसा क्या हुआ जो डेविड वॉर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही लगा दी पाकिस्तान खिलाड़ियों की क्लास, जानें पूरा मामला

PSL 2026: पाकिस्तान सुपर लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कराची किंग्स के कप्तान डेविड वॉर्नर ने पाकिस्तान के कप्तान शाहीन अफरीदी और अन्य खिलाड़ियों के गैर-पेशेवर व्यवहार पर नाराजगी जताई. वॉर्नर ने सरेआम उन्हें अनुशासन का पाठ पढ़ाया और टीम में पेशेवर रवैये की अहमियत बताई.

By: Ranjana Sharma | Published: March 26, 2026 2:03:06 PM IST

PSL 2026: ऐसा क्या हुआ जो डेविड वॉर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही लगा दी पाकिस्तान खिलाड़ियों की क्लास, जानें पूरा मामला


PSL 2026: पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2026 की शुरुआत से पहले कराची किंग्स के नए कप्तान और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के खिलाड़ियों के गैर-पेशेवर व्यवहार पर तीखी नाराजगी जताई. जब वॉर्नर एक सवाल का जवाब दे रहे थे, तभी पाकिस्तान के कप्तान शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील आपस में बातचीत में व्यस्त थे. इस दौरान वॉर्नर का पारा चढ़ गया और उन्होंने सरेआम खिलाड़ियों को फटकार लगाई.

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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

वीडियो में वॉर्नर स्पष्ट तौर पर शाहीन और अन्य खिलाड़ियों को टोकते दिख रहे हैं. उन्होंने हंसी-ठिठोली भरे अंदाज में कहा “क्या दिक्कत है जेंटलमैन? माफी चाहता हूं, लेकिन लगता है हमारे बीच यहां कुछ स्कूली बच्चे बैठे हैं. वॉर्नर ने सीधे तौर पर शाहीन अफरीदी को अनुशासन का पाठ पढ़ाया. इस घटना ने दर्शाया कि PSL जैसे बड़े मंच पर भी पेशेवर व्यवहार बनाए रखना कितना जरूरी है.

डेविड वॉर्नर की पाकिस्तान सुपर लीग में भूमिका

डेविड वॉर्नर पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में कराची किंग्स की कमान संभाल रहे हैं. उन्होंने 2025 में PSL में डेब्यू किया था और 11 मैचों में 368 रन बनाए थे. पिछले सीजन में उनकी कप्तानी में कराची किंग्स तीसरे स्थान पर रही थी, लेकिन एलिमिनेटर मैच में लाहौर कलंदर्स से हार गई थी. डेविड वॉर्नर ने साफ किया है कि टीम में अनुशासन और फोकस पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा. यह घटना पाकिस्तान खिलाड़ियों के लिए चेतावनी भी है कि बड़े मंच पर उनका व्यवहार टीम की छवि और खेल पर असर डाल सकता है.

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Tags: PSL 2026Warner Pakistan players controversy
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