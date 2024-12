नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर एक जालिम बहू का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बहू अपनी सास को पीटते हुए दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि महिला पति के सामने ही अपनी सास पर थप्पड़ों की बारिश कर रही है। इस दौरान बूढ़ी महिला जोर-जोर से रोते हुए दिख रही है। घरेलू हिंसा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है, इसे जो भी देख रहा है वह सन्न हो जा रहा है।

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर Prof. Rahul नाम के एक शख्स ने अपलोड किया है। शख्स ने वीडियो की कैप्शन में लिखा है कि महिलाएं भी घरेलू हिंसा करती हैं, लेकिन पुरुषों की सुरक्षा के लिए हमारे देश कोई कानून नहीं है। इस वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि कैसे एक महिला अपनी सास को बोल रही है कि मार-मारकर तुम्हारा भूत बना दूंगी।

Domestic violence is done by women also. But there is no law to Safeguard men. #JusticeForAtul #JusticeIsDue #GenderBiasedLaws #MenToo @realsiff pic.twitter.com/oyD2GkrRnW

— Prof. Rahul (@RahulPuneSIFF) December 12, 2024