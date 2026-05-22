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Dating Tips: घर के बड़े बेटे को क्यों नहीं बनाना चाहिए बॉयफ्रेंड? सोशल मीडिया पर गर्लफ्रेंड का वीडियो वायरल

Dating Tips: वीडियो में लड़की आगे बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसके परिवार में सबसे बड़ा बेटा है और इस वजह से वह उसके साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाती. वह कहती है कि प्लान बनाने के बावजूद उन्हें अक्सर उन्हें कैंसिल करना पड़ता है क्योंकि परिवार की ज़िम्मेदारियां पहले आती हैं. घर के कामों, छोटे भाई-बहनों की जरूरतों और माता-पिता की ज़िम्मेदारियों के बीच बड़े बेटों को अक्सर अपने लिए समय निकालना मुश्किल लगता है.

By: Divyanshi Singh | Published: May 22, 2026 3:16:46 PM IST

घर के बड़े बेटे को क्यों नहीं करना चाहिए डेट?
घर के बड़े बेटे को क्यों नहीं करना चाहिए डेट?


Dating Tips: आजकल लगभग हर किसी के पास स्मार्टफोन है. इंटरनेट रोजमर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों की एक्टिविटी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है. चाहे किसी चीज पर अपनी राय देनी हो, कोई मज़ेदार घटना शेयर करनी हो, या कोई दिल को छू लेने वाला मैसेज शेयर करना हो, लोग तुरंत अपना कैमरा ऑन करके वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं. हर दिन हज़ारों वीडियो अपलोड होते हैं, लेकिन कुछ ही ध्यान खींच पाते हैं और तुरंत वायरल हो जाते हैं. कभी-कभी वीडियो का सब्जेक्ट काफी सिंपल होता है, लेकिन उसमें दिया गया मैसेज लोगों के दिलों को छू जाता है.

सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की रिश्तों और ज़िम्मेदारियों पर खुलकर अपनी राय रखती दिख रही है. लड़की की बात सुनने के बाद कई लोग उससे सहमत दिखते हैं, तो कुछ अलग राय दे रहे हैं. इसी वजह से यह वीडियो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है.

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लड़की ने क्या कहा?

इस वायरल वीडियो में लड़की कहती है कि आप ज़िंदगी में किसी को भी डेट कर सकते हैं, लेकिन बड़े बेटे को डेट करने से पहले दो बार सोचना चाहिए. वह कहती हैं कि बड़े बेटों पर इतनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं कि उनके लिए अपने रिश्तों के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल होता है. वह मज़ाक में कहती हैं कि शायद देश के प्रधानमंत्री पर भी बड़े बेटे जितनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं होतीं.

बॉयफ्रेंड परिवार का सबसे बड़ा बेटा 

वीडियो में लड़की आगे बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसके परिवार में सबसे बड़ा बेटा है, और इस वजह से वह उसके साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाती. वह कहती है कि प्लान बनाने के बावजूद, उन्हें अक्सर उन्हें कैंसिल करना पड़ता है क्योंकि परिवार की ज़िम्मेदारियाँ पहले आती हैं. घर के कामों, छोटे भाई-बहनों की ज़रूरतों और माता-पिता की ज़िम्मेदारियों के बीच, बड़े बेटों को अक्सर अपने लिए समय निकालना मुश्किल लगता है.

बड़े बेटे कि जिंदगी कितनी मुश्किल?

लड़की की बातों में एक तरह की शिकायत और समझदारी दिखती है. वह यह बताने की कोशिश करती है कि बड़े बेटे की ज़िंदगी अंदर से उतनी आसान नहीं होती जितनी बाहर से नॉर्मल दिखती है. परिवार की उम्मीदें, पैसे का दबाव और हर हालात में मज़बूत बने रहने की ज़िम्मेदारी अक्सर उन्हें दिमागी तौर पर थका देती है. यही वजह है कि अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद, वे अक्सर अपने रिश्तों को ज़्यादा समय नहीं दे पाते. सोशल मीडिया पर लोगों ने इस वीडियो पर ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया है. इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर @UniqueUpadhayy नाम के अकाउंट से शेयर किया गया.H

Tags: dating tips
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