मोहर्रम जुलूस में खतरनाक स्टंट! क्रेन से लटकाई वैन, फिर धमाके से उड़ा दिया; पुलिस अलर्ट

उज्जैन के पास बड़नगर में मोहर्रम के जुलूस के दौरान एक वैन (टाटा मैजिक) में किए गए विस्फोट का वीडियो सामने आया है. घटना 23 जून की रात की बताई जा रही है. बड़नगर के अडान मोहल्ले से निकले जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल थे. इस घटना के कारण जुलूस में मौजूद लोग डर गए थे. अब पुलिस मामले की जांच कर रही है.

क्या है पूरी घटना?

मोहर्रम जुलूस में एक वैन को क्रेन की मदद से करीब 40 फीट ऊंचाई पर लटकाया गया. वैन पर दो युवक खड़े होकर लाल झंडे लहराते रहे. इसके बाद वैन में विस्फोट कर उसे उड़ा दिया गया. जिस वैन में ब्लास्ट किया गया, उस पर ‘ले फिर आ गए’ लिखा था. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और गुरुवार शाम तक कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस ने क्या बताया?

इस मामले में ग्रामीण एडिशनल एसपी करण दीप सिंह का कहना है कि बड़नगर की यह घटना है जहां एक गाड़ी क्रेन से लड़की हुई है जिसमें विस्फोट किया गया है. इसमें आरोपी शोएब है जिसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. मामले में भी जल्द एफआईआर दर्ज की जा रही है. इसके अलावा क्रेन के मालिक गोपाल माली पर भी कार्यवाही की जा रही है.

लोगों की जान को हो सकता था खतरा