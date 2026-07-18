चीखता रहा मासूम बच्चा! पहले पैर फिर धड़ खा गया मगरमच्छ; वीडियो देख हर कोई दहशत में

Crocodile eats up child: उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले के टिकुरी गाँव इलाके में, खेती के काम के दौरान हाथ धोते समय एक 12 साल के लड़के को मगरमच्छ ने घाघरा नदी के पानी में खींच लिया और मार डाला. यह दुखद घटना तब हुई जब सुनील सिंह नाम का लड़का अपने चाचा उदय राज सिंह की धान की रोपाई में मदद करने के बाद हाथ-मुँह धोने नदी के किनारे गया था.

नदी में छिपा बैठा एक मगरमच्छ

स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, नदी में छिपा बैठा एक मगरमच्छ अचानक लड़के पर झपटा और उसे गहरे पानी में खींच ले गया. सुनील की चीखें सुनकर उसके चाचा और आस-पास के ग्रामीणों ने डंडों और ईंटों से मगरमच्छ पर हमला करके लड़के को बचाने की पूरी कोशिश की. स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) त्रिलोकी नाथ मौर्य ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम तुरंत वहाँ पहुँची. इसके बाद तलाशी अभियान चलाया गया और देर रात लड़के का शव मिला. SHO ने आगे बताया कि मगरमच्छ ने उसके दाहिने पैर का निचला हिस्सा और पेट का कुछ हिस्सा खा लिया था.

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अनाथ था मासूम

जानकारी के मुताबिक शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और बाद में परिवार को सौंप दिया गया. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उसके चाचा ने बताया कि सुनील अनाथ था; उसकी माँ की मौत सात साल पहले और पिता की मौत पाँच साल पहले हो गई थी. अब उसकी दो बहनें बची हैं, जिनकी उम्र 18 और 15 साल है.

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