Crime News: चांद पर गर्लफ्रेंड के साथ ‘संबंध’ बनाने की ख्वाहिश, NASA के इंटर्न ने किया ऐसा कांड, पूरी दुनिया में मच गया भूकंप

Crime News: एफबीआई के मुताबिक, नासा के इंटर्न थैड रॉबर्ट ने एक साजिश रची। उसने अमेरिका के एक अंतरिक्ष केंद्र से अपोलो मिशन के दौरान चाँद की सतह से लाए गए लगभग 17 पाउंड (करीब 7.7 किलोग्राम) पत्थर और उल्कापिंड चुराने की योजना बनाई। इसकी कीमत लगभग 21 मिलियन डॉलर (करीब 184 करोड़ रुपये) थी।

Published: August 14, 2025 16:51:47 IST

Crime News: आज हम आपको अपराध की दुनिया की एक ऐसी खबर बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आप भौचक्के रह जाएंगे। आपने वो कहावत तो सुनी होंगी, जिसमें प्रेमी अपनी प्रेमिका को कहते हैं कि, आओ मैं तुम्हें चांद पर ले चलता हूं। ‘आओ तुम्हें चाँद पर ले जाएँ…’ जैसे सैकड़ों बॉलीवुड गाने चाँद पर जाने की बात करते हैं। लेकिन क्या आपने ये खबर सुनी है कि, अपनी प्रेमिका के साथ ‘संबंध’ बनाने की चाहत में कोई शख्स चोरी कर सकता है? वो भी करीब 184 करोड़ रुपये की। यह ‘महापुरुष’ कोई और नहीं, बल्कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का एक इंटर्न था।

एफबीआई की रिपोर्ट में क्या हुआ खुलासा?

दरअसल, पूरा मामला ये है कि, नासा के एक इंटर्न ने अपनी प्रेमिका से चांद पर ले जाने का वादा किया और उसे पूरा भी किया। बस तरीका अलग था। एफबीआई के मुताबिक, नासा के इंटर्न थैड रॉबर्ट ने एक साजिश रची। उसने अमेरिका के एक अंतरिक्ष केंद्र से अपोलो मिशन के दौरान चाँद की सतह से लाए गए लगभग 17 पाउंड (करीब 7.7 किलोग्राम) पत्थर और उल्कापिंड चुराने की योजना बनाई। इसकी कीमत लगभग 21 मिलियन डॉलर (करीब 184 करोड़ रुपये) थी। 24 साल के इस शख्स के पास तीन विषयों में डिग्रियाँ थीं।



रॉबर्ड ने बनाई योजना

करीब 23 साल पहले, रॉबर्ट ने एक अचूक योजना बनाई थी। सबसे पहले, उसे एक ग्राहक मिला जो उससे चाँद की सतह से यह पत्थर खरीदने को तैयार था। इसी दौरान उसकी मुलाकात नासा की एक और इंटर्न से हुई। जिसका नाम टिफनी फाउलर है, जो महज 22 साल की है और दिखने में काफी आकर्षक थी। हालांकि, जानकारी सामने आ रही है कि, रॉबर्ट शादीशुदा था, फिर भी उसे पहली नजर में ही टिफनी से प्यार हो गया। इतना ही नहीं, उसने उसे भी अपनी योजना में शामिल कर लिया। इस योजना में एक और इंटर्न शामिल थी। नासा की आईडी का इस्तेमाल करके, तीनों ने मिलकर जॉनसन स्पेस सेंटर से चोरी की। वे उस तिजोरी को ले गए जिसमें चाँद की सतह से लाई गई सामग्री रखी थी। उन्होंने उसे होटल में एक मशीन से काटा।

रॉबर्ट ने अपने पास रखे चांद के कुछ टुकड़े

रॉबर्ट ने कुछ चांद के पत्थर अपने पास रख लिए क्योंकि वह अपनी एक कल्पना को पूरा करना चाहता था। उसने उन पत्थरों को अपने बिस्तर पर चादर के नीचे फैला दिया और फिर उसी पर टिफ़नी के साथ यौन संबंध बनाए। रॉबर्ट के अनुसार, यह बिल्कुल भी सहज नहीं था। लेकिन वह चाँद पर अपनी प्रेमिका के साथ खास पल बिताना चाहता था।

उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि एफबीआई को शुरू से ही उसकी साजिश की हर छोटी-बड़ी जानकारी थी। जैसे ही वह चांद की सतह से बची हुई चट्टानें बेचने गया, पकड़ा गया। उसे 8 साल की जेल की सजा हुई, लेकिन 6 साल में ही रिहा कर दिया गया। जाँच में पता चला कि उसने पहले भी चोरी की थी। उसने एक दूसरे संग्रहालय से डायनासोर की हड्डियाँ और जीवाश्म भी चुराए थे।

