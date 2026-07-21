Viral Video: ‘तुम लोग इसके लिए कमरा…’, कैब में जोरदार रोमांस, भड़के ड्राइव ने लगा दी क्लास

Viral Video: आजकल प्यार और रोमांस सिर्फ़ जिस्म और हवस की चाहत से तय होता है. लोग न जगह देखते हैं और न ही माहौल, बस जहां मौका मिलता है, अपना अफेयर शुरू कर देते हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक कपल बुक की हुई कैब में रोमांस करने लगता है. जिसके बाद कैब ड्राइवर अपना आपा खो देता है, और जिस तरह से वह कपल को डांटता और फटकारता है, उस पर यूज़र्स के मज़ेदार कमेंट्स आ रहे हैं.

कैब में रोमांस कर रहा कपल

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें एक कपल कैब बुक करता है और चढ़ते ही, राइड शुरू होने से पहले ही उनका रोमांस शुरू हो जाता है. ड्राइवर हालात के शांत होने का इंतज़ार करता है, लेकिन जब कपल का रोमांस बना रहता है, तो उसे कैब रोककर ऐसा कदम उठाना पड़ता है. यह ज़रूरी था, और इससे कपल को सबक भी मिला.

कपल को डांट पड़ी, लेकिन वे बेशर्मी से हंसते रहे. वायरल वीडियो में एक कपल रोमांस कर रहा है, तभी ड्राइवर कैब रोककर पूछता है, “तुम लोग इसके लिए कमरा क्यों नहीं ले लेते? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? मैं इतनी देर से देख रहा हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती?” ड्राइवर की बातें सुनकर कपल अलग हो जाता है, लेकिन लड़की के चेहरे पर कोई शर्मिंदगी नहीं दिखती. वह ड्राइवर की बातें सुनकर मुस्कुराती है, जिससे ड्राइवर और गुस्सा हो जाता है.

यूज़र्स ने किया रिएक्ट

टूरविथविशाल नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किए गए इस वीडियो को लाखों व्यूज़ और ढेरों लाइक्स मिल चुके हैं. सोशल मीडिया यूज़र्स वीडियो पर तरह-तरह से रिएक्ट कर रहे हैं. एक यूज़र ने मज़ाक उड़ाते हुए लिखा, “जाने दो भाई, उसके मम्मी-पापा को सब पता है.” दूसरे यूज़र ने लिखा, “लगता है उसके पास OYO के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने टैक्सी ले ली.” वहीं एक और यूज़र ने लिखा… दो प्यार करने वालों को अलग करना पाप है, ड्राइवर साहब.