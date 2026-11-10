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Cought On CCTV: बेड पर चैन से सो रहा था छात्र, अचानक सिर पर आ गिरी भारी अलमारी! CCTV में कैद खौफनाक मंजर

Cought On CCTV: एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कोटा के एक स्टूडेंट ने हॉस्टल में चोरी के बाद CCTV लगाया. कैमरे में कैद हुआ कैबिनेट अचानक उसके बिस्तर पर गिर गया, जब वो आराम कर रहा था.

By: Heena Khan | Published: November 10, 2026 1:09:28 PM IST

Hostel viral video
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Cought On CCTV: एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कोटा के एक स्टूडेंट ने हॉस्टल में चोरी के बाद CCTV लगाया. कैमरे में कैद हुआ कैबिनेट अचानक उसके बिस्तर पर गिर गया, जब वो आराम कर रहा था. कोटा के एक हॉस्टल के कमरे का एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें दीवार पर लगी एक बड़ी कैबिनेट अचानक एक स्टूडेंट के बिस्तर पर गिरती हुई दिख रही है, जबकि वो सो रहा है. स्टोरेज यूनिट बिना किसी बाहरी ताकत के गिरने से स्टूडेंट गंभीर रूप से घायल होने से बाल-बाल बच गया.

वायरल हुआ खौफनाक वीडियो 

यह घटना कमरे के अंदर लगे एक पर्सनल CCTV कैमरे में कैद हो गई. वीडियो के साथ दी गई जानकारी के अनुसार, स्टूडेंट ने हॉस्टल में बार-बार चोरी होने के बाद कैमरा लगाया था. फुटेज में दिखाया गया है कि कैसे एक स्टूडेंट के कमरे में एक आम रात कुछ ही सेकंड में एक गंभीर हादसे में बदल सकती है.
CCTV फुटेज में स्टूडेंट हॉस्टल के एक छोटे से कमरे में अपने बिस्तर पर आराम करते हुए दिख रहा है, जिसके चारों ओर किताबें, नोटबुक और दूसरी पर्सनल चीजें हैं. स्टूडेंट तुरंत कोई रिएक्शन नहीं देता है. कुछ सेकंड बाद, वो हिलता हुआ दिखता है, गिरी हुई कैबिनेट पर हाथ रखता है और धीरे से उठकर हालात का अंदाज़ा लगाता है. फिर वो अपना फ़ोन उठाने से पहले गंदगी देखता है. 

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बाल-बाल बचा छात्र 

वीडियो के साथ शेयर की गई जानकारी के मुताबिक, स्टूडेंट ने बार-बार चोरी और लूट की घटनाओं के बाद अपने हॉस्टल के कमरे के अंदर एक Ezviz CCTV कैमरा लगवाया था. कैमरा, जो कमरे पर नज़र रखने और उसके सामान को सुरक्षित रखने के लिए था, उसने अचानक हुई इस गिरावट को कैप्चर कर लिया. फुटेज में 6 अप्रैल, 2025 का ऑन-स्क्रीन टाइमस्टैम्प है.

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Tags: hostel videoviral video
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