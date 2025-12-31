कुर्सी-टेबल के बीच बॉलीवुड गाने पर झूम उठा कर्मचारी, सोशल मीडिया पर मच गया हंगामा

Dance Performance: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति का अपने ऑफिस में किया गया जोशीला डांस तेजी से वायरल हो रहा है. ये वीडियो इंस्टाग्राम पर अंकित द्विवेदी ने शेयर किया है. इसमें वो अपने सहकर्मियों के सामने पूरे आत्मविश्वास के साथ डांस करते नजर आते हैं. आसपास मौजूद लोग मुस्कुराते हुए और हैरानी के साथ उनका उत्साह बढ़ाते दिखते हैं.

छोटे से इस वीडियो में अंकित एक फेमस बॉलीवुड गाने पर थिरकते दिखाई देते हैं, जो एक्टर ऋतिक रोशन पर फिल्माया गया है. आमतौर पर शांत रहने वाला ऑफिस का माहौल कुछ पलों के लिए डांस फ्लोर में बदल जाता है. वीडियो पर लिखा संदेश काम और शौक के बीच संतुलन की ओर इशारा करता है, जबकि कैप्शन में उन्होंने मजाकिया अंदाज में ऋतिक रोशन से सवाल भी किया है.

तेजी से बढ़ी लोकप्रियता

वीडियो पोस्ट होते ही लोगों का ध्यान खींचने लगा. कुछ ही समय में इसे लाखों बार देखा गया और देखते-देखते ये चर्चा का विषय बन गया. लोग इसे न सिर्फ देख रहे हैं, बल्कि आगे भी शेयर कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

कमेंट सेक्शन तारीफों से भर गया. एक यूजर ने लिखा कि इस वीडियो ने हर ऑफिस में काम करने वाले के चेहरे पर मुस्कान ला दी. किसी ने कहा कि अगर ऐसा डांस सोमवार की सुबह दिख जाए, तो काम करना आसान हो जाए.

कुछ लोगों ने इसे ताजी हवा जैसा बताया, तो कुछ ने सहकर्मियों के सामने बिना झिझक डांस करने की हिम्मत की सराहना की. मजाकिया टिप्पणियां भी आईं किसी ने कहा कि अब वह भी अपने ऑफिस में ऐसा करने की सोच रहे हैं, तो किसी ने लिखा कि इस ऊर्जा को देखकर ऋतिक रोशन भी खुश हो जाएंगे.

खुलकर खुद को जाहिर करने की मिसाल

कुल मिलाकर ये वीडियो बताता है कि काम की जगह पर भी इंसान अपनी खुशी और जुनून को जगह दे सकता है. यही वजह है कि ये डांस लोगों को इतना पसंद आ रहा है और उन्हें कुछ पल के लिए रोजमर्रा की थकान से दूर ले जाता है.