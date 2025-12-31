कॉर्पोरेट मजदूर ने ऑफिस में डांस से लगाई आग! Video देख दीवानी हो जाएंगी हसीनाएं

Viral Video: एक आदमी के अपने ऑफिस के अंदर किए गए एनर्जेटिक डांस परफॉर्मेंस ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है, और उसे अपने कॉन्फिडेंस और ज़बरदस्त एनर्जी के लिए खूब तारीफ मिल रही है. अंकित द्विवेदी द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो में, वो एक पॉपुलर बॉलीवुड गाने पर जोश से डांस करते हुए दिख रहे हैं, जबकि उनके साथी उन्हें मुस्कुराते हुए और हैरानी से उन्हें देख रहे हैं.

बॉलीवुड ट्विस्ट के साथ कॉर्पोरेट माहौल

इस छोटे से क्लिप में, द्विवेदी को ऋतिक रोशन के गाने पर ज़ोरदार डांस करते हुए देखा जा सकता है, जिससे एक आम ऑफिस की जगह अचानक डांस फ्लोर में बदल जाती है. वीडियो पर लिखे टेक्स्ट में लिखा था, “एक लड़का जिसने कॉर्पोरेट जॉब के लिए अपने पैशन को मार दिया,” जो वर्क लाइफ और पर्सनल एक्सप्रेशन पर एक मज़ाकिया अंदाज़ की ओर इशारा करता है. कैप्शन में, द्विवेदी ने बॉलीवुड स्टार से ही एक हल्के-फुल्के अंदाज़ में सवाल पूछा, “क्या @hrithikroshan सर को यह पसंद आएगा??” यह क्लिप इंस्टाग्राम पर तेज़ी से पॉपुलर हो गया और थोड़े ही समय में इसे 3.6 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिल गए.







सोशल मीडिया पर तारीफ़ों की बाढ़

सोशल मीडिया यूज़र्स ने कमेंट सेक्शन में तारीफ़ और हौसला बढ़ाने वाले कमेंट्स की बाढ़ ला दी. एक दर्शक ने कहा, “आपने आज हर ऑफिस वर्कर के चेहरे पर मुस्कान ला दी.” दूसरे ने कहा, “अगर यह सोमवार की सुबह चले, तो प्रोडक्टिविटी तुरंत दोगुनी हो जाएगी.” एक कमेंट में लिखा था, “इसे देखकर ऐसा लगा जैसे बंद कमरे में ताज़ी हवा आ गई हो,” जबकि दूसरे ने कहा, “हर कोई अपने कलीग्स के सामने इस तरह डांस नहीं कर सकता.

