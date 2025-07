Coldplay Kiss Cam Scam: इश्कबाजी के चक्कर में निकाल दिए गए CEO? कुर्सी पर बैठाया गया ये नया पावरफुल शख्स

Coldplay Kiss Cam Scam: एस्ट्रोनॉमर के सीईओ एंडी बायरन को कोल्डप्ले कॉन्सर्ट में एक वायरल पल के बाद छुट्टी पर भेज दिया गया है, जिसमें उनके और मुख्य जन अधिकारी क्रिस्टिन कैबोट के बीच अंतरंग संबंधों का खुलासा हुआ था। यह घटना आयोजन स्थल पर लगे “किस कैम” में कैद हो गई, जिसके बाद औपचारिक जांच शुरू हो गई और ऑनलाइन भी चर्चा का विषय बनी। टेक कंपनी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में नेतृत्व परिवर्तन की पुष्टि की। कंपनी ने एक्स पर पोस्ट किया कि, “एंडी बायरन को छुट्टी पर भेजे जाने के बाद सह-संस्थापक और मुख्य उत्पाद अधिकारी पीट डेजॉय वर्तमान में अंतरिम सीईओ के रूप में कार्यरत हैं। इसके बाद एक और बयान जारी किया गया। “हम आने वाले दिनों में आवश्यकतानुसार और जानकारी साझा करेंगे।”

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में कोल्डप्ले कॉन्सर्ट के दौरान बायरन और कैबोट,एक दूसरे को गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि दोनों पहले से शादीशुदा हैं। जैसे ही कैमरा उन पर जूम इन हुआ, दोनों ने तुरंत झुककर अपने चेहरे ढक लिए। उनकी प्रतिक्रिया देखकर क्रिस मार्टिन ने कहा, “या तो उनका अफेयर चल रहा है या वे बहुत शर्मीले हैं।” यह घटना तेजी से वायरल हो गई। इसके बाद पैरोडी अकाउंट, मीम्स और कंपनी के फर्जी बयान तेजी से वायरल होने लगे।

Cofounder and Chief Product Officer Pete DeJoy is currently serving as interim CEO given Andy Byron has been placed on leave.

We will share more details as appropriate in the coming days. pic.twitter.com/VfgWPnfycl

