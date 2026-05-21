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Cockroach Janata Party: क्या भारत में बैन हुआ काक्रोच जनता पार्टी का ट्विटर अकाउंट? खुद अभिजित दीपके ने किया खुलासा

CJP Twitter Account Ban: सोशल मीडिया पर इन दिनों  काक्रोच जनता पार्टी (Cockroach Janata Party) यानी CJP जबरदस्त चर्चा में है. कुछ ही दिनों में इस सटायरिकल ऑनलाइन मूवमेंट ने लाखों युवाओं का ध्यान खींच लिया. लेकिन अब इस पार्टी का सोशल मीडिया पर ट्विटर का अकाउंट  बैन हो गया है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Last Updated: May 21, 2026 1:37:40 PM IST

काक्रोच जनता पार्टी
काक्रोच जनता पार्टी


 CJP Twitter Account Ban: सोशल मीडिया यूजर्स और CJP  के संस्थापक के मुताबिक, Cockroach Janata Party का ट्विटर अकाउंट अब भारत में  दिखाई नहीं दे रहा है. इससे लोगों के बीच भ्रम की स्थिति बन गई. हालांकि उम्मीद है कि कुछ समय बाद अकाउंट फिर से शायद दिखाई देने लगे. आपको बता दे कि बावजूद इसके, फॉलोअर्स की संख्या तेजी से बढ़ती रही. जहां रात तक करीब इंस्टाग्रामपर 9 मिलियन फॉलोअर्स थे, वहीं कुछ ही घंटों में यह आंकड़ा 11 मिलियन के पार पहुंच गया. सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम अकाउंट के सस्पेंशन और हैकिंग के दावे वायरल हुए, लेकिन Meta की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई. फिलहाल इसका ट्विटर का अकाउंट  बैन हो गया है.

ट्विटर की तरफ से नहीं आया कोई आधिकारिक बयान

अब तक ट्विटर की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. फिलहाल ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है जिससे यह साबित हो सके कि अकाउंट को स्थायी रूप से सस्पेंड किया गया था.कई लोगों का मानना है कि भारी ट्रैफिक और अचानक बढ़े यूजर लोड की वजह से भी अकाउंट अस्थायी रूप से डाउन हो सकता है.

 CJP फाउंडर अभिजीत डिपके ने क्या कहा?

Cockroach Janata Party के संस्थापक अभिजीत डिपके ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उनके मूवमेंट को ऑनलाइन टारगेट करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अलग राय रखने वालों की आवाज क्यों दबाई जा रही है.उन्होंने कहा कि यह आंदोलन युवाओं की नाराजगी और बेरोजगारी से पैदा हुआ है और इसे लोगों का समर्थन लगातार मिल रहा है.वीडियो में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि अगर सरकार मजबूत है तो उसे कठिन सवालों का जवाब भी देना चाहिए.

 आखिर क्या है Cockroach Janata Party?

Cockroach Janata Party यानी CJP एक सटायरिकल ऑनलाइन पॉलिटिकल मूवमेंट है, जिसकी शुरुआत 15 मई को हुई थी. इसे अमेरिका की Boston University में पढ़ रहे 30 वर्षीय पीआर स्टूडेंट अभिजीत डिपके ने शुरू किया.यह मूवमेंट खासतौर पर बेरोजगारी, युवाओं की नाराजगी और राजनीतिक माहौल को लेकर सोशल मीडिया पर व्यंग्यात्मक तरीके से अपनी बात रखता है.

क्यों तेजी से वायरल हो रही है CJP?

CJP का कंटेंट मीम्स, सटायर और राजनीतिक कटाक्ष से भरा हुआ है. युवाओं के बीच इसकी भाषा और अंदाज तेजी से लोकप्रिय हो रहा है.Secular, Socialist, Democratic, Lazy जैसे स्लोगन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए हैं. इसके अलावा पार्टी की वेबसाइट पर ऑनलाइन सदस्यता का विकल्प भी दिया गया है, जिसने लोगों की दिलचस्पी और बढ़ा दी.

क्या सच में सस्पेंड हुआ अकाउंट?

फिलहाल उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, Cockroach Janata Party का ट्विटर अकाउंट स्थायी रूप से सस्पेंड हुआ है.इसकी कोई ट्विटर ने पुष्टि नहीं की है ,उम्मीद है कि  बाद में अकाउंट फिर से दिखाई देने लगेगा
 
 
 

Tags: Cockroach Janata PartyCockroach Janata Party viral trend
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