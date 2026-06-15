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1,2 नहीं 10 थप्पड़ों से लाल हुआ अभिजीत दीपके का गाल, जयपुर CJP नेता की ताबड़तोड़ पिटाई, वीडियो वायरल

जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन था. इसी दौरान पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को किसी ने थप्पड़ जड़ दिए. इसकी एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

By: Deepika Pandey | Published: June 15, 2026 6:08:20 PM IST

जयपुर प्रदर्शन में कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक को पड़े थप्पड़
जयपुर प्रदर्शन में कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक को पड़े थप्पड़


Abhijeet Deepke slapped during CJP Protest: बीते कुछ समय से कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके अलग-अलग जगहों पर जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं. वे NEET पेपर लीक समेत तमाम मुद्दों पर बात करते हैं. हाल ही में वे जयपुर में NEET पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर जयपुर में विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे. इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को थप्पड़ पड़े. भीड़ में से एक युवक ने अभिजीत दीपके को एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए. इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

भीड़ में पहुंचे तीन लोगों ने बरसाए थप्पड़

जानकारी के अनुसार, तीन लोग एक साथ भीड़ में पहुंचे थे. इनमें से एक ने आगे बढ़कर अभिजीत दीपके को एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए. इसी दौरान वहां मौजूद लोगों ने आरोपियों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. हालांकि पुलिस ने थप्पड़ मारने वाले को तुरंत हिरासत में ले लिया और विधायकपुरी थाने ले गई.

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इन जगहों पर हुए प्रदर्शन

बता दें कि CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके रविवार को जयपुर में आयोजित प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे थे. दिल्ली में हुए प्रदर्शन के दौरान उन्होंने देशभर में इसी तरह के आंदोलन करने की घोषणा की थी. इनमें दिल्ली के बाद लखनऊ, पुणे और जयपुर समेत तमाम जगहों पर प्रदर्शन आयोजित किए गए. वे कार्यक्रम के लिए एक दिन पहले ही जयपुर पहुंच गए थे. 

जयपुर पुलिस पर लगे आरोप

प्रदर्शन से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं ने जयपुर पुलिस पर आरोप लगाया था कि उन्होंने प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं दी है. इसको लेकर काफी विरोध जताया गया है. हालांकि बाद में पुलिस प्रशासन ने कुछ शर्तों के साथ प्रदर्शन के लिए अनुमति दे दी.

लोगों से की गई ये अपील

प्रशासन की तरफ से कहा गया कि इस कार्यक्रम में अधिकतम 800 लोग ही शामिल हो सकेंगे. साथ ही सभी को कानून-व्यवस्था और यातायात व्यवस्था बनाए रखना होगा. हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से बड़ी संख्या में प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की थी. साथ ही कहा कि अपने साथ तिरंगा और फूल लेकर आएं. साथ ही आंदोलन को शांतिपूर्ण पूरा करने की अपील की. इसी बीच भीड़ में आए तीन लोगों ने अभिजीत दीपके को थप्पड़ मारे.

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