क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म के टिकटों के दाम छू रहे आसमान; कीमत जान टटोलने लगेंगे जेब

The Odyssey Ticket Rate: मशहूर निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन की आगामी फिल्म ‘द ओडिसी’ जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि निर्देशक की पिछली ब्लॉकबस्टर ‘ओपेनहाइमर’ को भारतीय बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता मिली थी. जिसपर प्रतिक्रिया देते हुए निर्माताओं ने कहा कि भारत में इस फिल्म की रिलीज के लिए व्यापक तैयारी की है.

भारत में ‘द ओडिसी’ की एडवांस बुकिंग 8 जून से शुरू हो गई हैं. अगर आप भी क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म के प्रशंसक हैं और उनकी नई फिल्म को सिनेमाघरों में देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी अच्छी खासी रकम अदा करनी होगी.

कितनी है टिकट की रेट?

क्रिस्टोफर नोलन की इस फिल्म की आईमैक्स स्क्रीनिंग के लिए टिकट की कीमतें बुकिंग खुलते ही आसमान छू गईं. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई और पुणे जैसे प्रमुख शहरों में प्रीमियर शो के लिए टिकट की कीमतें ₹3,000 तक तय की गई हैं. इस बीच, मुंबई में देर रात के शो की कीमतें ₹3,300 तक पहुंच गई हैं. ‘द ओडिसी’ भारत में सबसे महंगी टिकट कीमत वाली फिल्म बन गई है.

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दर्शकों में दिख रहा जबरदस्त उत्साह

हालांकि इस फिल्म की टिकट की भारी कीमतों के बावजूद दर्शकों में ‘द ओडिसी’ को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रही है. मांग इतनी है कि फर्स्ट डे-फर्स्ट शो के टिकट भी कुछ भी मिनटों में तेजी से बिक गए. इस फिल्म को लेकर मुंबई और पुणे में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. जिसकी वजह से प्रशंसक मोटी रकम खर्च करने से भी नहीं कतरा रहे हैं. वहीं देश के अन्य शहरों की बात करें तो वहां टिकट की आसमान छूती हुई नजर आ रही है.

फैन्स की प्रतिक्रिया आई सामने

‘द ओडिसी’ के टिकट के दाम देखने के बाद सोशल मीडिया पर फैन्स द्वारा अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं शेयर की जा रही हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि ‘द ओडिसी’ ने भारत में सबसे महंगी टिकट कीमतों का नया रिकॉर्ड बनाया है. अकेले पुणे आईमैक्स में एक टिकट की कीमत ₹3,000 है. क्रिस्टोफर नोलन वास्तव में भारत में एक बड़ा ब्रांड बन गया है.

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