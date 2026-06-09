Home > वायरल > क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म के टिकटों के दाम छू रहे आसमान; कीमत जान टटोलने लगेंगे जेब

क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म के टिकटों के दाम छू रहे आसमान; कीमत जान टटोलने लगेंगे जेब

The Odyssey Ticket Rate: मशहूर निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन की आगामी फिल्म 'द ओडिसी' के टिकटों के दाम 3 हजार रुपये से ज्यादा हो गए हैं. जिसको लेकर मुंबई और पुणे में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है.

By: Sohail Rahman | Published: June 9, 2026 4:51:59 PM IST

देश में 'द ओडिसी' फिल्म का टिकट रेट क्या है?
देश में 'द ओडिसी' फिल्म का टिकट रेट क्या है?


The Odyssey Ticket Rate: मशहूर निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन की आगामी फिल्म ‘द ओडिसी’ जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि निर्देशक की पिछली ब्लॉकबस्टर ‘ओपेनहाइमर’ को भारतीय बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता मिली थी. जिसपर प्रतिक्रिया देते हुए निर्माताओं ने कहा कि भारत में इस फिल्म की रिलीज के लिए व्यापक तैयारी की है.

भारत में ‘द ओडिसी’ की एडवांस बुकिंग 8 जून से शुरू हो गई हैं. अगर आप भी क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म के प्रशंसक हैं और उनकी नई फिल्म को सिनेमाघरों में देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी अच्छी खासी रकम अदा करनी होगी.

You Might Be Interested In

कितनी है टिकट की रेट?

क्रिस्टोफर नोलन की इस फिल्म की आईमैक्स स्क्रीनिंग के लिए टिकट की कीमतें बुकिंग खुलते ही आसमान छू गईं. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई और पुणे जैसे प्रमुख शहरों में प्रीमियर शो के लिए टिकट की कीमतें ₹3,000 तक तय की गई हैं. इस बीच, मुंबई में देर रात के शो की कीमतें ₹3,300 तक पहुंच गई हैं. ‘द ओडिसी’ भारत में सबसे महंगी टिकट कीमत वाली फिल्म बन गई है.

यह भी पढ़ें – कौन हैं राज कुंद्रा? करोड़ों का कारोबार होने के बाद काटे 63 दिन जेल, जानिए उनके विवादों का पूरा लेखा-जोखा

दर्शकों में दिख रहा जबरदस्त उत्साह

हालांकि इस फिल्म की टिकट की भारी कीमतों के बावजूद दर्शकों में ‘द ओडिसी’ को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रही है. मांग इतनी है कि फर्स्ट डे-फर्स्ट शो के टिकट भी कुछ भी मिनटों में तेजी से बिक गए. इस फिल्म को लेकर मुंबई और पुणे में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. जिसकी वजह से प्रशंसक मोटी रकम खर्च करने से भी नहीं कतरा रहे हैं. वहीं देश के अन्य शहरों की बात करें तो वहां टिकट की आसमान छूती हुई नजर आ रही है.

फैन्स की प्रतिक्रिया आई सामने

‘द ओडिसी’ के टिकट के दाम देखने के बाद सोशल मीडिया पर फैन्स द्वारा अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं शेयर की जा रही हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि ‘द ओडिसी’ ने भारत में सबसे महंगी टिकट कीमतों का नया रिकॉर्ड बनाया है. अकेले पुणे आईमैक्स में एक टिकट की कीमत ₹3,000 है. क्रिस्टोफर नोलन वास्तव में भारत में एक बड़ा ब्रांड बन गया है.

यह भी पढ़ें – Batwara 1947 First Teaser Review: आखों में क्रोध और हाथ में मशाल लिए नजर आए सनी देओल, प्रीति जिंटा ने खींचा ध्यान

Tags: The odyssey
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अमीषा पटेल के दादा कौन थे?

June 9, 2026

आइवरी साड़ी में सुरभि ज्योति का प्रेग्नेंसी ग्लो वायरल

June 8, 2026

ज्यादा ठंडा पानी पीने के नुकसान

June 8, 2026

मोबाइल फोन चलाने के गंभीर नुकसान

June 8, 2026

गर्मियों में घूमने के लिए नोएडा की 7 जगह

June 8, 2026

कुआं गोल क्यों होता है? तिकोना या चौकोर क्यों नहीं!

June 8, 2026
क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म के टिकटों के दाम छू रहे आसमान; कीमत जान टटोलने लगेंगे जेब

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म के टिकटों के दाम छू रहे आसमान; कीमत जान टटोलने लगेंगे जेब
क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म के टिकटों के दाम छू रहे आसमान; कीमत जान टटोलने लगेंगे जेब
क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म के टिकटों के दाम छू रहे आसमान; कीमत जान टटोलने लगेंगे जेब
क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म के टिकटों के दाम छू रहे आसमान; कीमत जान टटोलने लगेंगे जेब