जिंदा कॉकरोच निगल गई महिला, पेट में तांडव न मचाए इसलिए गटक लिया ढ़ेर सारा केमिकल स्प्रे; रोंगटे खड़े कर देगी यह घटना!

एक तरफ छोटी सी गलती और दूसरी तरफ पैनिक में उठाया गया खौफनाक कदम… जी हां, चीन से एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे. जब एक महिला के साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था, तो डर के मारे उसने अपनी ही जान जोखिम में डाल दी. चीन के जिआंगसू प्रांत से ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला मामला इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. यहां एक महिला ने गलती से जिंदा कॉकरोच निगल लिया. इसके बाद घबराहट और डर में उसने कुछ ऐसा कर डाला, जिससे उसकी जान पर बन आई. महिला की इस बेवकूफी ने उसे सीधे अस्पताल के आईसीयू तक पहुंचा दिया.

क्या है पूरा मामला?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना देर रात की है जब महिला कुछ खा रही थी. इसी दौरान अचानक एक जिंदा कॉकरोच उसके मुंह में चला गया और उसने उसे गलती से निगल लिया. कॉकरोच पेट में जाने के बाद महिला घबरा गई. उसे डर सताने लगा कि कहीं वह कीड़ा उसके पेट के अंदर जिंदा न बच जाए या अंदर ही अंडे न दे दे. यह सोचकर महिला को घबराहट का ऐसा दौरा पड़ा कि उसने गुस्से और पैनिक में आकर हदें पार कर दीं.

मुंह में सीधा स्प्रे कर लिया कीटनाशक

कॉकरोच को तुरंत मारने के चक्कर में महिला ने घर में रखा कीटनाशक (Insecticide / Bug Spray) का डिब्बा उठाया और बिना सोचे-समझे सीधे अपने मुंह में स्प्रे कर लिया. इतना ही नहीं, उसने जहरीले केमिकल को गटक भी लिया. केमिकल पेट में जाते ही उसका असर तुरंत शुरू हो गया. जहरीले रसायनों ने उसके अंदरूनी सिस्टम पर हमला कर दिया, जिससे उसे गंभीर केमिकल पॉइजनिंग (Chemical Poisoning) हो गई. हालात बिगड़ते देख परिवार वाले तुरंत उसे अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड लेकर दौड़े.

डॉक्टरों ने क्या कहा?

अस्पताल के डॉक्टरों ने इमरजेंसी में महिला की गंभीर हालत देखते हुए तुरंत पेट की सफाई की प्रोसेस (Gastric Lavage / Stomach Pumping) शुरू की, तब जाकर उसकी जान बचाई जा सकी. डॉक्टरों ने इस घटना के बाद लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि इंसान के पेट का एसिड (Stomach Acid) इतना तेज होता है कि वह किसी भी कीड़े को अपने आप स्वाभाविक रूप से खत्म कर देता है. इसके लिए कीटनाशक पीने की कोई जरूरत नहीं थी. डॉक्टरों ने यह भी बताया कि घरेलू कीटनाशकों में खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन (Neurotoxins) होते हैं, जिन्हें मुंह में लेने से गले और पेट में गंभीर जलन, सांस लेने में तकलीफ और दिल से जुड़ी जानलेवा समस्याएं पैदा हो सकती हैं.

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