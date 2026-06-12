युवती को लिफ्ट में देखते ही बेकाबू हुआ अरबपति शख्स, दुनिया देख रही वायरल वीडियो; क्या आपने देखा…

एक शादीशुदा चीनी अरबपति का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी वायरल हो रहा है, जिसमें वह लिफ्ट के अंदर एक महिला को चूमता नजर आ रहा है. वीडियो सामने आने के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया और इसका असर उनकी कंपनी पर भी पड़ा. विवाद के चलते कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट आई, जिससे करीब 24,000 से 24,300 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.

क्या है वायरल वीडियो?

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक उम्रदराज व्यक्ति लिफ्ट के अंदर घुसता है. उसके साथ एक युवती भी है. फिर देखा जाता है कि युवक उस युवती को किस करने लगता है. यह पूरी घटना लिफ्ट में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. अब ये इंटरनेट पर तेजी से फैल रहा है.

कौन है वायरल शख्स?

रिपोर्ट के मुताबिक, यह पूरा विवाद चेन ताओ से जुड़ा है, जो चीन की प्रमुख टेक कंपनी विक्ट्री जायंट टेक्नोलॉजी के संस्थापक और चेयरमैन हैं. यह कंपनी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (PCB) बनाती है और दुनिया की बड़ी AI चिप कंपनी एनवीडिया को भी अपने उत्पाद सप्लाई करती है.

क्या है पूरा मामला?

यह विवाद 6 जून को तब सामने आया जब झेनझेन जेनिस नाम से जानी जाने वाली एक डौयिन यूजर ने चेन के साथ रोमांटिक संबंध होने का आरोप लगाते हुए कई संदेश पोस्ट किए. इन पोस्ट में प्राइवेट बातचीत के स्क्रीनशॉट के साथ-साथ ऐसे फुटेज भी शामिल थे जिनमें चेन और एक महिला को लिफ्ट के अंदर हाथ पकड़े, गले मिलते और किस करते हुए दिखाया गया था. यूजर ने दावा किया कि उसका अरबपति कारोबारी के साथ प्रेम संबंध था, जो 54 वर्षीय है चेन ताओ. आपको बता दें कि वो शादीशुदा हैं. वीडियो और स्क्रीनशॉट तेजी से ऑनलाइन फैल गए, जिससे चीनी सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा छिड़ गई.

कंपनी को हुआ घाटा

यह विवाद जल्द ही शेयर बाजार में भी फैल गया. 8 जून को शेनघोंग टेक्नोलॉजी के शेयरों में भारी गिरावट आई, और कारोबार के दौरान एक समय तो इसके ए-शेयरों में 9% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई. Hk01 की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस गिरावट के कारण कंपनी के बाजार मूल्य से कुछ ही घंटों में 20 अरब युआन (24,000 से 24,300 करोड़ रुपये) से अधिक की राशि कम हो गई. मीडिया रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया देते हुए, शेनघोंग टेक्नोलॉजी ने कहा कि ऑनलाइन लगाए गए आरोप उसके व्यावसायिक कार्यों से संबंधित नहीं हैं.

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