वजन घटाओ-2 लाख पाओ! जानिए कौन सी कंपनी दे रही शानदार ऑफर?

China News: दुनिया भर में मोटापा की वजह से अब हर कोई परेशान है. मोटापा अब कॉर्पोरेट जगत में भी चिंता का विषय बन गया है. चीन की प्रसिद्ध टेक कंपनी Insta360 (Arashi Vision Inc) ने अपने कर्मचारियों को मोटापा से निजात दिलाने के लिए बेहतरीन योजना की शुरुआत की है. जिसका नाम है ‘मिलियन युआन वेट लॉस चैलेंज’. जानकारी के अनुसार इस कार्यक्रम के तहत वजन कम करने वाले कर्मचारियों को अच्छा-खासा बोनस मिलेगा. कंपनी ने लगभग 10 लाख युआन (लगभग ₹1.24 करोड़) का बोनस पूल तैयार किया है.

वजन कम करने पर कितना मिलेगा बोनस? (How much bonus will you get for losing weight?)

जानकारी सामने आ रही है कि इस चैलेंज में भाग लेने के लिए कर्मचारियों को बस पंजीकरण कराना होगा. हर आधा किलो वजन कम करने पर उन्हें 500 युआन (लगभग ₹6,200) का इनाम मिलेगा. इस प्रकार, अगर कोई कर्मचारी 1 किलो वजन कम करता है, तो उसे 1,000 युआन (लगभग ₹12,400) मिलेंगे. कंपनी ने इस योजना में एक दिलचस्प शर्त भी जोड़ी है. अगर कोई प्रतिभागी वजन कम करने के बाद फिर से वजन बढ़ा लेता है, तो उस पर प्रति आधा किलोग्राम 800 युआन (लगभग ₹9,920) का जुर्माना लगाया जाएगा. आसान शब्दों में समझने का प्रयास करें तो वजन कम करने पर आपको जितना ज्यादा बोनस मिलेगा, वजन बढ़ाने पर आपको उतना ही ज्यादा नुकसान होगा.

90 दिनों में 20 किलो वज़न कम करने पर ₹2.48 लाख जीते (Lose 20 kg in 90 days and win ₹2.48 lakh)

इस साल की सबसे बड़ी विजेता जेन-जी की कर्मचारी जी याकी रहीं, जिन्होंने 90 दिनों में 20 किलो वजन कम किया और 20,000 युआन (लगभग ₹2.48 लाख) का इनाम जीता. जी ने इसको लेकर अपनी बात रखते हुए कहा कि यह कोई सौंदर्य चुनौती नहीं, बल्कि एक बेहतरीन स्वास्थ्य चुनौती थी. इसको लेकर कंपनी के प्रवक्ता का भी बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि इस पहल का उद्देश्य कर्मचारियों को एक स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है. इस योजना ने कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाया है और कार्यस्थल पर एक सकारात्मक माहौल बनाया है.

लोगों ने मिली-जुली प्रतिक्रिया आई सामने (People gave mixed reactions)

सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा इसको लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया शेयर की गई है. कुछ लोग चीन की इस कंपनी की अनूठी पहल की तारीफ कर रहे हैं. तो वहीं कुछ लोगों ने इसे कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए एक रचनात्मक कदम बताया, जबकि अन्य ने वजन बढ़ने पर जुर्माना लगाने को कठोर बताया.

