Labubu Doll के प्रभाव में आया बच्चा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का कर दिया 48 लाख का नुकसान, उसके बाद जो हुआ…

Labubu Doll: इन दिनों लाबूबू (Labubu) गुड़िया का क्रेज पूरी दुनिया पर छाया हुआ है। लेकिन चीन में एक बच्चे के साथ लाबूबू की कहानी कुछ ज़्यादा ही नाटकीय हो गई। दि लल्लनटॉप की एक रिपोर्ट के मुताबिक 'लिटिल अझेंग' या 'टेल ब्रदर' के नाम से ऑनलाइन पहचाने जाने वाले एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने बताया कि कैसे एक रिश्तेदार के छोटे बच्चे ने उसे लाखों का नुकसान पहुँचाया।

Published By: Deepak Vikal
Published: August 13, 2025 17:17:46 IST

Labubu Doll: इन दिनों लाबूबू  गुड़िया का क्रेज पूरी दुनिया पर छाया हुआ है। बहुत से लोग इसे शापित गुड़िया के रूप में भी  देख रहे हैं जो जीवन में अपशकुन लेकर आती है। किसी शैतान जैसी दिखने वाली यह गुड़िया आज पॉप संस्कृति में एक स्टाइल आइकन बन गई है। रिहाना और दुआ लीपा जैसे सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर इन गुड़ियों के साथ देखे गए हैं।

लेकिन चीन में एक बच्चे के साथ लाबूबू की कहानी कुछ ज़्यादा ही नाटकीय हो गई। दि लल्लनटॉप की एक रिपोर्ट के मुताबिक ‘लिटिल अझेंग’ या ‘टेल ब्रदर’ के नाम से ऑनलाइन पहचाने जाने वाले एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने बताया कि कैसे एक रिश्तेदार के छोटे बच्चे ने उसे लाखों का नुकसान पहुँचाया।

बच्चे ने की गुड़िया की मांग

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह बच्चा अपने माता-पिता के साथ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के घर आया था। उसने वहाँ एक लाबूबू गुड़िया देखी, जो आलीशान गहनों से सजी हुई थी। उसने तुरंत माँग की कि उसे वह चाहिए। लेकिन इन्फ्लुएंसर ने उसकी माँग ठुकरा दी और लाबूबू गुड़िया देने से इनकार कर दिया।

फिर बस यही बचा कि बच्चे को अपना गुस्सा निकालना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक, गुस्से में आकर बच्चे ने टीवी का रिमोट उठाया और सीधा ऊपर लगे शीशे के पैनल पर दे मारा, जिससे वह पूरी तरह टूट गया। यह पैनल कोई साधारण नहीं था। इसकी कीमत 1 लाख युआन (करीब 11 लाख रुपये) बताई गई।

बच्चे के कर दिया लाखों का नुकसान

लेकिन तोड़फोड़ यहीं खत्म नहीं हुई। बच्चे ने इन्फ्लुएंसर के इटैलियन क्रिस्टल झूमर को भी नुकसान पहुँचाया, जिसकी कीमत 3 लाख युआन (करीब 36 लाख रुपये) थी। चीनी इन्फ्लुएंसर ने ज़मीन पर बिखरे टूटे शीशे और झूमर की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा,

“छत की मरम्मत के लिए बाकी सभी शीशे के पैनल हटाकर बदलने होंगे।”

इतनी तोड़फोड़ के बाद भी बच्चे को कोई पछतावा नहीं हुआ। इन्फ्लुएंसर के मुताबिक, बच्चे के माता-पिता ने इन्फ्लुएंसर से अनुरोध किया कि वह इस घटना के बारे में सार्वजनिक रूप से न बताए और उनके बच्चे को इसमें शामिल न करे। माता-पिता को डर था कि कहीं यह खबर बच्चे का मूड खराब न कर दे।

परिवार ने हर्जाना चुकाने से किया मना

जब पैसों की बात आई, तो परिवार ने मना कर दिया। उसने कहा कि उसके पास 48 लाख रुपये देने के लिए पैसे नहीं हैं। बच्चे के माता-पिता ने कहा कि अदालत जाने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि सब कुछ बेचने के बाद भी वे केवल 20,000 युआन (करीब 2.4 लाख रुपये) ही दे सकते थे। उस प्रभावशाली व्यक्ति को न चाहते हुए भी 20,000 युआन पर ही समझौता करना पड़ा।

