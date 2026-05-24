Home > छत्तीसगढ़ > Video: पेंशन के लिए आदिवासी महिला की बेबसी, सास को कंधों पर लादकर तपती धूप में 5 KM का सफर किया तय; फिर पहुंचीं बैंक

Video: पेंशन के लिए आदिवासी महिला की बेबसी, सास को कंधों पर लादकर तपती धूप में 5 KM का सफर किया तय; फिर पहुंचीं बैंक

Chhattisgarh Tribal Woman Video: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले का एक वीडियो आपके दिल को झकझोर कर रख देगा. पेंशन के लिए एक आदिवासी महिला अपनी 90 वर्षीय सास को कंधों पर लादकर तपती धूप में 5 किलोमीटर का सफर तय किया और फिर बैंक पहुंचीं.

By: Sohail Rahman | Published: May 24, 2026 3:50:29 PM IST

छत्तीसगढ़ के सरगुजा में पेंशन के लिए अपनी सास को कंधों पर लेकर बैंक पहुंची आदिवासी महिला
छत्तीसगढ़ के सरगुजा में पेंशन के लिए अपनी सास को कंधों पर लेकर बैंक पहुंची आदिवासी महिला


Sarguja Tribal Woman Video: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh News) के सरगुजा जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें एक  महिला अपनी बूढ़ी सास को कंधों पर लादकर 5 किलोमीटर का सफर तय कर बैंक जा रही है. अब आप कल्पना करिए इस चिलचिलाती गर्मी में हमको और आपको सड़कों पर चलना कितना मुश्किलों भरा कदम लग रहा है. लेकिन अब आप इस महिला की परेशानी को समझिए और कल्पना करिए अपनी सास को कंधों पर लादकर 5 किलोमीटर का सफर इस महिला ने कैसे तय किया होगा?

बताया जा रहा है कि महिला अपनी सास को कंधों पर लादकर पेंशन के पैसे लेने के लिए जा रही है. इस दौरान किसी ने इसका वीडियो बना लिया, जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. और प्रशासन के मुंह पर करारा तमाचा मार रहा है.

You Might Be Interested In

क्या है पूरा मामला?

यह पूरी घटना मैनपाट ब्लॉक के कुनिया जंगलपारा गांव में हुई. जिसके बारे में बताया जा रहा है कि सुखमनिया बाई पिछले कई महीनों से अपनी 90 साल की सास को इसी तरह अपनी पीठ पर लादकर बैंक ले जा रही हैं. इस बार भी वह अपनी सास को पीठ पर लादकर पथरीले रास्तों और नदियों-नालों को पार करते हुए नर्मदापुर सेंट्रल बैंक पहुंचीं हैं. बैंक के नियमों के मुताबिक, बुज़ुर्ग पेंशनभोगी को खुद बैंक जाना ज़रूरी होता है, ताकि बैंक उनका फ़िंगरप्रिंट स्कैन कर सके या उनका भौतिक सत्यापन (physical verification) कर सके.



यह भी पढ़ें – Chhattisgarh: सुहागरात मनाने पहुंचा दूल्हा, दुल्हन ने कही ऐसी बात रह गया हक्का-बक्का, फिर लड़की ने पिता को फोटो भेज किया ये काम

बैंक के इसी सख्त नियम की वजह से उस महिला को अपनी बेबस सास को पीठ पर लादकर ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा. उसे चिलचिलाती धूप और मुश्किल रास्तों का सामना करते हुए सिर्फ़ पेंशन के पैसे लेने के लिए यह सब करना पड़ा.

लोगों ने दी ये प्रतिक्रिया

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है. जिसमें एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि अब कुछ लोग ये कहके डिफेंड करेंगे कि देखो कम से कम पेंशन तो मिल रही है न, पहले तो ये भी नहीं मिलता था. तो भाई रोड भी तो बननी चाहिए और आने जाने का साधन भी तो मिलना चाहिए. कम से कम इसके लिए तो हर नागरिक को समान अधिकार हैं. इसके अलावा, एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि बहुत दुख की बात है. गरीब का दर्द आंसुओं में छुपा रहता है, क्योंकि रोने वालों का हाल यहां कोई नहीं पूछता.

यह भी पढ़ें – Chhattisgarh Crime: पति ने की गर्भवती पत्नी के साथ दरिंदगी, बेटी के सामने प्राइवेट पार्ट में डाल दिया लोहे का हेक्सॉ ब्लेड, फिर…

Tags: chhattisgarh newsviral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ये आदतें अनजाने में बढ़ा सकती हैं body heat

May 25, 2026

सिर्फ बाल नहीं, त्वचा और सेहत के लिए भी वरदान...

May 25, 2026

किमी काटकर की इन फिल्मों ने उन्हें बनाया स्टार

May 25, 2026

पत्नी सोफी संग झरने में नहाते दिखे शिखर धवन

May 25, 2026

Monsoon 2026: दिल्ली-NCR में कब तक बरसेगा मानसून!

May 24, 2026

इन 5 हैक्स से बनेगी मोटी मलाई, निकलेगा ज्यादा घी

May 24, 2026
Video: पेंशन के लिए आदिवासी महिला की बेबसी, सास को कंधों पर लादकर तपती धूप में 5 KM का सफर किया तय; फिर पहुंचीं बैंक

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Video: पेंशन के लिए आदिवासी महिला की बेबसी, सास को कंधों पर लादकर तपती धूप में 5 KM का सफर किया तय; फिर पहुंचीं बैंक
Video: पेंशन के लिए आदिवासी महिला की बेबसी, सास को कंधों पर लादकर तपती धूप में 5 KM का सफर किया तय; फिर पहुंचीं बैंक
Video: पेंशन के लिए आदिवासी महिला की बेबसी, सास को कंधों पर लादकर तपती धूप में 5 KM का सफर किया तय; फिर पहुंचीं बैंक
Video: पेंशन के लिए आदिवासी महिला की बेबसी, सास को कंधों पर लादकर तपती धूप में 5 KM का सफर किया तय; फिर पहुंचीं बैंक