Video: पेंशन के लिए आदिवासी महिला की बेबसी, सास को कंधों पर लादकर तपती धूप में 5 KM का सफर किया तय; फिर पहुंचीं बैंक

Sarguja Tribal Woman Video: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh News) के सरगुजा जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें एक महिला अपनी बूढ़ी सास को कंधों पर लादकर 5 किलोमीटर का सफर तय कर बैंक जा रही है. अब आप कल्पना करिए इस चिलचिलाती गर्मी में हमको और आपको सड़कों पर चलना कितना मुश्किलों भरा कदम लग रहा है. लेकिन अब आप इस महिला की परेशानी को समझिए और कल्पना करिए अपनी सास को कंधों पर लादकर 5 किलोमीटर का सफर इस महिला ने कैसे तय किया होगा?

बताया जा रहा है कि महिला अपनी सास को कंधों पर लादकर पेंशन के पैसे लेने के लिए जा रही है. इस दौरान किसी ने इसका वीडियो बना लिया, जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. और प्रशासन के मुंह पर करारा तमाचा मार रहा है.

क्या है पूरा मामला?

यह पूरी घटना मैनपाट ब्लॉक के कुनिया जंगलपारा गांव में हुई. जिसके बारे में बताया जा रहा है कि सुखमनिया बाई पिछले कई महीनों से अपनी 90 साल की सास को इसी तरह अपनी पीठ पर लादकर बैंक ले जा रही हैं. इस बार भी वह अपनी सास को पीठ पर लादकर पथरीले रास्तों और नदियों-नालों को पार करते हुए नर्मदापुर सेंट्रल बैंक पहुंचीं हैं. बैंक के नियमों के मुताबिक, बुज़ुर्ग पेंशनभोगी को खुद बैंक जाना ज़रूरी होता है, ताकि बैंक उनका फ़िंगरप्रिंट स्कैन कर सके या उनका भौतिक सत्यापन (physical verification) कर सके.

A tribal woman from Chhattisgarh’s Surguja carried her 90 year old mother-in-law on her shoulders and walked 5 km in the scorching heat to avail her pension money. pic.twitter.com/5s69FbMEgt — खुरपेंची ढांचे (@Khurpenchinfra) May 23, 2026







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बैंक के इसी सख्त नियम की वजह से उस महिला को अपनी बेबस सास को पीठ पर लादकर ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा. उसे चिलचिलाती धूप और मुश्किल रास्तों का सामना करते हुए सिर्फ़ पेंशन के पैसे लेने के लिए यह सब करना पड़ा.

लोगों ने दी ये प्रतिक्रिया

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है. जिसमें एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि अब कुछ लोग ये कहके डिफेंड करेंगे कि देखो कम से कम पेंशन तो मिल रही है न, पहले तो ये भी नहीं मिलता था. तो भाई रोड भी तो बननी चाहिए और आने जाने का साधन भी तो मिलना चाहिए. कम से कम इसके लिए तो हर नागरिक को समान अधिकार हैं. इसके अलावा, एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि बहुत दुख की बात है. गरीब का दर्द आंसुओं में छुपा रहता है, क्योंकि रोने वालों का हाल यहां कोई नहीं पूछता.



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