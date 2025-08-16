Chhattisgarh News: शादी, लापता दुल्हन, हाईकोर्ट… सिर्फ 13 दिन में एक सीधी-सादी लव मैरिज बन गई थ्रिलर स्टोरी, घटना सुनकर फटी रह जाएंगी आंखें

Bride missing 13 days After Marriage Bilaspur: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ दो प्रेमियों के विवाह के 13 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ कि सुनने वालों की रूह काँप उठी। दोनों ने 15 मई को आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। लेकिन शादी के 13 दिन बाद अचानक दुल्हन के पिता ने खेल कर दिया। उसने दुल्हन को ले जाते हुये कहा कि मैं उसे कुछ दिनों के लिए उसके मायके ले जा रहा हूँ। लेकिन दुल्हन गई तो ऐसी गई, कभी लौटकर नहीं आई। पति ने अपनी पत्नी को ढूँढने की पूरी कोशिश की। उसने आरोप लगाया कि पुलिस ने भी उसकी मदद नहीं की। फिर पति ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

टीवी 9 की रिपोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट ने एसपी को लड़की को ढूँढकर 28 अगस्त तक कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया। मामला छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का है। दरअसल, बिलासपुर के रहने वाले सूरज बंजारे और मुंगेली की लड़की के बीच दोस्ती थी। जिसके बाद दोनों एक-दूसरे से प्यार करने लगे। 15 मई 2025 को सूरज ने रायपुर के आर्य समाज मंदिर में लड़की से प्रेम विवाह कर लिया। जिसके बाद लड़का-लड़की पति-पत्नी की तरह साथ रह रहे थे। लड़के का आरोप है कि 28 मई को लड़की के परिजन उससे मिलने आए। जिसके बाद वे उसे जबरन अपने साथ ले गए।

पत्नी घर लौटने वाली थी, लेकिन…

सूरज का कहना है कि उसकी पत्नी घर लौटने वाली थी। लेकिन, जब वह घर नहीं आई, तो उसे चिंता हुई और उसने उसकी तलाश शुरू कर दी। लड़की के परिजन भी कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। वहीं, पुलिस से शिकायत करने के बाद सूरज थाने के चक्कर लगाता रहा। लेकिन, पुलिस ने भी सहयोग नहीं किया। इसके बाद परेशान सूरज ने एक महीने पहले हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। इसमें उसने बताया कि लड़की के परिजन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं और उससे मिलने को तैयार नहीं हैं। युवक का कहना है कि उसकी पत्नी के साथ कोई अनहोनी होने की आशंका है। उसने कहा- मुझे डर है कि इन लोगों ने मेरी पत्नी को मार डाला होगा।

याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि लड़की की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए उसे तुरंत बरामद कर कोर्ट में पेश किया जाए। ताकि पता चल सके कि वह सुरक्षित है या नहीं।

कमरे में प्रेमिका के साथ मना रहा था रंगरलियां, जैसे ही घरवालों ने खोला दरवाजा, दोनों नग्न अवस्था में…, फिर बाप-भाई ने उतारा सारा भूत

हाईकोर्ट ने मुंगेली एसपी को दिए आदेश

इस मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर माना है। कोर्ट ने मुंगेली एसपी को आदेश दिया है कि हर संभव प्रयास कर लड़की की तलाश की जाए और उसे 28 अगस्त तक कोर्ट में पेश किया जाए। साथ ही लड़की ने अपने पिता को भी उपस्थित कराने को कहा है।

Video: हिमाचल की नेहु ठाकुर निकली हेवी ड्राइवर, भीड़-भाड़ वाले इलाके में ऐसे चलाई बस, चक्कर खाकर गिर पड़े लोग