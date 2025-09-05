कमरे में कर रहे थे गुलू-गुलू, जैसे ही पुलिस ने खोला चौपाटा, डर के मारे गर्लफ्रेंड बोली-भैया…

SECL Couple Viral News: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक बंद कमरे से दो कपल पकड़े गए है। कोरबा (Korba) में SECL के बंद क्वार्टर में यह कपल ताला तोड़कर भीतर घुस गया था। हैरान कर देने वाली बात तो यह है जब कपल पकड़ा गया तो उन लड़कों के साथ मौजूद एक लड़की ने कहा कि- वह लड़के की गर्लफ्रेंड हैं, वहीं दूसरी ने कहा कि वह लड़के की बहन है। आगे जो कुछ हुआ वह तो और भी ज्यादा हैरान कर देगा।

क्वार्टर का ताला तोड़ घुसे दो कपल

दरअसल, यह मामला छत्तीसगढ़ के कोरबा का है। यहां SECL के क्वार्टर से 2 कपल पकड़े गए थे। दोनों लड़के SECL में ही काम करते हैं। दोनों कपल ताला तोड़कर क्वार्टर में घुसे थे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

पुलिस ने की जांच पड़ताल

पुलिस की जांच में पता लगा कि दोनों युवतियां उसी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की गर्लफ्रेंड थीं। जब पुलिस ने उनसे पूछताछ कि तो दोनों ने स्वीकार किया की वह उनके बॉयफ्रेंड हैं। हालांकि, पहले एक लड़की ने कहा- भैया ने बुलाया था। वहीं दूसरी ने सीधे तौर पर कह दिया था कि वह लड़के की गर्लफ्रेंड है।

SECL में ही काम करते हैं दोनों लड़के

जानकारी के मुताबिक, दोनों लड़के SECL में ही काम करते हैं। उन्हें क्वार्टर नहीं मिला था, वह दूसरे के क्वार्टर का ताला तोड़कर भीतर घुसे थे। पड़ोसियों की शिकायत पर SECL की सुरक्षा टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद टीम ने दोनों कर्मियों को फटकार लगाई। दोनों लड़कियों को भी टीम ने समझाया। हालांकि इसे लेकर किसी तरह की कोई लिखित शिकायत नहीं की गई है। इस बात की जानकारी दीपका थाना प्रभारी प्रेमचंद साहू ने दी है। उन्होंने कहा कि- अगर शिकायत की जाती है तो आगे की कार्यवाई की जाएगी।

