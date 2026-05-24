जंगल, पथरीले रास्ते और चिलचिलाती धूप… बेटी से बढ़कर निकली बहू; 90 साल की सास को पीठ पर लाद बैंक पहुंची

Bahu Carries Mother in Law: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के मैनपाट इलाके में एक बहू अपनी 90 साल की बुजुर्ग सास को अपनी पीठ पर लादकर चिलचिलाती धूप और गर्मी में ले जा रही है. दरअसल बहू अपनी सास को घने जंगलों, पथरीले रास्तों और रास्ते में पड़ने वाली छोटी-छोटी नदियों को पार करते हुए वह एक बैंक की ओर बढ़ रही थी.

इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इस दिल को छू लेने वाली वीडियो ने लोगों को अंदर तक झकझोर दिया है, और साथ ही ग्रामीण इलाकों में सरकारी सुविधाओं की हालत पर गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं.

पेंशन के लिए एक मुश्किल सफर

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, वीडियो में दिख रही महिला का नाम सुखमनिया बाई है. वह अपनी सास को लगभग 9 किलोमीटर दूर स्थित एक बैंक तक पीठ पर लादकर ले गई, ताकि वह बुज़ुर्ग महिला अपनी पेंशन ले सके. इस इलाके में सड़क और परिवहन की सुविधाएं बेहद खराब हैं; नतीजतन, स्थानीय लोगों को अक्सर कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है. घने जंगलों और पहाड़ी रास्तों की वजह से यह सफर और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. गांव वालों का कहना है कि इस इलाके में रहने वाले बुज़ुर्गों और बीमार लोगों के लिए बैंक तक पहुँचना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है.

वीडियो में कैद एक दिल दहला देने वाली मजबूरी

जब वीडियो बना रहे व्यक्ति ने महिला से पूछा कि वह अपनी सास को इतनी लंबी दूरी तक पीठ पर लादकर क्यों ले जा रही है, तो उसने बताया कि पेंशन लेने के लिए बुज़ुर्ग महिला का बैंक में खुद मौजूद होना जरूरी है. बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन और पहचान की जांच के बिना पेंशन की रकम नहीं दी जाती है. महिला ने आगे बताया कि गांव में किसी भी तरह के वाहन की सुविधा न होने के कारण, उनके पास पैदल जाने के अलावा कोई और चारा नहीं था. इस रास्ते में कई नदियां पार करनी पड़ती हैं और ऊबड़-खाबड़, खतरनाक रास्तों से गुज़रना पड़ता है.

बातचीत के दौरान, एक महिला ने बताया कि पहले पेंशन की रकम गांव में ही आसानी से मिल जाती थी, या फिर स्थानीय सरकारी अमले के जरिए सीधे लोगों के घरों तक पहुंचा दी जाती थी. लेकिन, अब वह सुविधा बंद कर दी गई है. नतीजतन, अब परिवारों को अपने बुज़ुर्ग सदस्यों को खुद बैंक तक ले जाना पड़ता है. हर परिवार को लगभग ₹1,500 की पेंशन मिलती है, यह रकम अक्सर कई महीनों की एक साथ दी जाती है. इतनी कम रकम के लिए इतनी मुश्किल यात्रा करने की जरूरत ने स्थानीय निवासियों में काफ़ी परेशानी पैदा कर दी है.