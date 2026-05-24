Home > छत्तीसगढ़ > जंगल, पथरीले रास्ते और चिलचिलाती धूप… बेटी से बढ़कर निकली बहू; 90 साल की सास को पीठ पर लाद बैंक पहुंची

जंगल, पथरीले रास्ते और चिलचिलाती धूप… बेटी से बढ़कर निकली बहू; 90 साल की सास को पीठ पर लाद बैंक पहुंची

Chhattisgarh Viral Video: छत्तीसगढ़ में एक बहू अपनी 90 साल की बुजुर्ग सास को अपनी पीठ पर लादकर चिलचिलाती धूप और गर्मी में ले जा रही है. इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इस दिल को छू लेने वाली वीडियो ने लोगों को अंदर तक झकझोर दिया है.

By: Shristi S | Published: May 24, 2026 6:59:46 PM IST

छत्तीसगढ़ में बहू ने अपनी 90 साल की सास को पीठ पर लादकर बैंक ले गईं
छत्तीसगढ़ में बहू ने अपनी 90 साल की सास को पीठ पर लादकर बैंक ले गईं


Bahu Carries Mother in Law: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के मैनपाट इलाके में एक बहू अपनी 90 साल की बुजुर्ग सास को अपनी पीठ पर लादकर चिलचिलाती धूप और गर्मी में ले जा रही है. दरअसल बहू अपनी सास को घने जंगलों, पथरीले रास्तों और रास्ते में पड़ने वाली छोटी-छोटी नदियों को पार करते हुए वह एक बैंक की ओर बढ़ रही थी.

इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इस दिल को छू लेने वाली वीडियो ने लोगों को अंदर तक झकझोर दिया है, और साथ ही ग्रामीण इलाकों में सरकारी सुविधाओं की हालत पर गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं.

You Might Be Interested In

पेंशन के लिए एक मुश्किल सफर

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, वीडियो में दिख रही महिला का नाम सुखमनिया बाई है. वह अपनी सास को लगभग 9 किलोमीटर दूर स्थित एक बैंक तक पीठ पर लादकर ले गई, ताकि वह बुज़ुर्ग महिला अपनी पेंशन ले सके. इस इलाके में सड़क और परिवहन की सुविधाएं बेहद खराब हैं; नतीजतन, स्थानीय लोगों को अक्सर कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है. घने जंगलों और पहाड़ी रास्तों की वजह से यह सफर और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. गांव वालों का कहना है कि इस इलाके में रहने वाले बुज़ुर्गों और बीमार लोगों के लिए बैंक तक पहुँचना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है.

वीडियो में कैद एक दिल दहला देने वाली मजबूरी

जब वीडियो बना रहे व्यक्ति ने महिला से पूछा कि वह अपनी सास को इतनी लंबी दूरी तक पीठ पर लादकर क्यों ले जा रही है, तो उसने बताया कि पेंशन लेने के लिए बुज़ुर्ग महिला का बैंक में खुद मौजूद होना जरूरी है. बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन और पहचान की जांच के बिना पेंशन की रकम नहीं दी जाती है. महिला ने आगे बताया कि गांव में किसी भी तरह के वाहन की सुविधा न होने के कारण, उनके पास पैदल जाने के अलावा कोई और चारा नहीं था. इस रास्ते में कई नदियां पार करनी पड़ती हैं और ऊबड़-खाबड़, खतरनाक रास्तों से गुज़रना पड़ता है.

बातचीत के दौरान, एक महिला ने बताया कि पहले पेंशन की रकम गांव में ही आसानी से मिल जाती थी, या फिर स्थानीय सरकारी अमले के जरिए सीधे लोगों के घरों तक पहुंचा दी जाती थी. लेकिन, अब वह सुविधा बंद कर दी गई है. नतीजतन, अब परिवारों को अपने बुज़ुर्ग सदस्यों को खुद बैंक तक ले जाना पड़ता है. हर परिवार को लगभग ₹1,500 की पेंशन मिलती है, यह रकम अक्सर कई महीनों की एक साथ दी जाती है. इतनी कम रकम के लिए इतनी मुश्किल यात्रा करने की जरूरत ने स्थानीय निवासियों में काफ़ी परेशानी पैदा कर दी है.

Tags: chhattisgarhsocial mediaviral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ये आदतें अनजाने में बढ़ा सकती हैं body heat

May 25, 2026

सिर्फ बाल नहीं, त्वचा और सेहत के लिए भी वरदान...

May 25, 2026

किमी काटकर की इन फिल्मों ने उन्हें बनाया स्टार

May 25, 2026

पत्नी सोफी संग झरने में नहाते दिखे शिखर धवन

May 25, 2026

Monsoon 2026: दिल्ली-NCR में कब तक बरसेगा मानसून!

May 24, 2026

इन 5 हैक्स से बनेगी मोटी मलाई, निकलेगा ज्यादा घी

May 24, 2026
जंगल, पथरीले रास्ते और चिलचिलाती धूप… बेटी से बढ़कर निकली बहू; 90 साल की सास को पीठ पर लाद बैंक पहुंची

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

जंगल, पथरीले रास्ते और चिलचिलाती धूप… बेटी से बढ़कर निकली बहू; 90 साल की सास को पीठ पर लाद बैंक पहुंची
जंगल, पथरीले रास्ते और चिलचिलाती धूप… बेटी से बढ़कर निकली बहू; 90 साल की सास को पीठ पर लाद बैंक पहुंची
जंगल, पथरीले रास्ते और चिलचिलाती धूप… बेटी से बढ़कर निकली बहू; 90 साल की सास को पीठ पर लाद बैंक पहुंची
जंगल, पथरीले रास्ते और चिलचिलाती धूप… बेटी से बढ़कर निकली बहू; 90 साल की सास को पीठ पर लाद बैंक पहुंची