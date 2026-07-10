भरे मंडप में ‘नशेड़ी’ दूल्हे को कहा था ‘टाटा-बाय बाय’, 16 दिन बाद उसी संत कुमार की दुल्हन बन गई मुस्कान!

छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा में शादी के मंडप पर दूल्हे को नशेड़ी कहकर दुत्कारने वाली मुसकान ने 16 दिन उसी दूल्हे संत कुमार के साथ मंदिर में शादी कर ली है. 23 जून को मुसकान ने जिस साहस और आत्मसम्मान के साथ दूल्हे को टाटा-बाय बया कह दिया था, वो फैसला कई परिवारों और लड़कियों के लिए प्रेरणा बन रहा था. मुसकान की कहानी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, बारात को वापस बैरंग लौटाने का फैसला गलत के खिलाफ आवाज उठाने का उदाहरण बन रहा था लेकिन हाल ही में काउंसलिंग सेंटर से निकलकर मुसकान ने सीधे मंदिर का रुख किया और दुत्कारे गए दूल्हे को मंदिर में दोबारा अपना लिया है. मुसकान का कहना है कि वो एक गलतफहमी थी जो दूर हो गई और आपसी सहमति से दोनों ने शादी कर ली है.

भरे मंडप से वापस लौटा दी थी बारात

ज़ी न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 23 जून को चांपा थाना क्षेत्र में संत कुमार बारात लेकर आया था जिसे कथित तौर पर नशे में धुत रहने के आरोप लगे और दुल्हन मुसकान ने कोसमंदा गांव में सजे अपनी ही शादी के मंडप से दूल्हे को बारात समेत वापस लौटा दिया था. इस घटना ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरीं. स्थानीय पुलिस ने भी दुल्हन के फैसले का सम्मान किया था और मुसकान के लिए काउंसलिंग सेंटर में एक परामर्शदाता सदस्य की जिम्मेदारी सौंपी दी लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई. दूल्हा और दुल्हन शादी टूटने के बावजूद एक दूसरे से लगातार संपर्क में बने हुए थे. फोन पर बातचीत लगातार जारी थी जिसके जरिए आपसी गलतफहमी दूर कर ली.

काउंसलिंग के बाद गायब हो गई थी मुसकान

9 जून को मुसकान रोजाना की तरह घर से परामर्श केंद्र तो गई थी लेकिन 2 बजे अपनी जिम्मेदारी निभाने के बाद वो वापस घर नहीं पहुंची बल्कि संत कुमार के गांव खोखरा पहुंच गई जहां स्थित मनका दाई मंदिर में दूल्हे का परिवार पहले से मौजूद थी. दोनों ने ईश्वर को साक्षी मानकर हिंदू रीति-रिवाज के साथ सात फेरे लिए और सिंदूरदान के साथ ही मुसकान ने संत कुमार को पति मान लिया. खबरों की मानें तो लड़के का परिवार शादी की बहाली को लेकर पहले से परिचित था लेकिन लड़की वालों को बाद में पूरी घटनाक्रम बताया गया.

दूसरी तरफ मुसकान के घर न पहुंचने और शाम तक फोन पर बंद आने से परिजन परिशान हो गए, मुसकान का जब कुछ पता नहीं चला तो परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी. इस घटना के तुरंत बाद पुलिस और साइबर टीन ने मुसकान की लोकेशन ट्रेस की जिससे पता चला कि मुसकान खोखरा गांव में संत कुमार के घर पहुंच गई हैं. जब चांपा सीएसपी योगिता खपड़े ने पुलिस की टीम के साथ संत कुमार के घर दस्तक दी तो पूरा मामला समझ आया. दोनों ने गलतफहमियों को दूर करने के खुलासा किया और एक-दूसरे के साथ जिंदगी बिताने की बात कही. पुलिस को अपनी हालिया शादी के बारे में भी सूचित किया. अब यह शादी आसपास के इलाकों में चर्चा का विषय बन गई है.

शादी वाले दिन साजिश हुई थी…

शादी वाले दिन हुई गहलफहमियों को लेकर संतर कुमार और मुसकान का कहना है कि वो शादी तोड़ने की एक साजिश थी. संत कुमार शराब का सेवन नहीं करता है. शादी वाले दिन किसी ने उनकी कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला दिया जिसके बाद मुसकान को लगा कि वो शराब पीकर मंडप में आया है. इसलिए मुसकान ने शादी तोड़ दी लेकिन दोनों एक-दूसरे से फोन पर लगातार बातचीत कर रहे थे. संत कुमार ने मुसकान से माफी मांग ली और दोनों ने जीवन साथ बिताने का फैसला कर लिया.

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