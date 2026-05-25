चंडीगढ़ में अनोखा ‘भंडारा’! शरबत की जगह बांटी गई शराब वाली आइस चुस्की, वीडियो देख लोग हैरान

Chandigarh Liquor Bhandara Video: आमतौर पर हर जगह गली-गली में खाने-पीने के लिए लंगर यानी भंडरा तो देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने शराब के लंगर के बारे में सुना है. जी हां, सही सुना आपने शराब का लंगर जो कि चंडीगढ़ के सेक्टर 9 में लगा था.

इस घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है. दरअसल, एक व्यक्ति ने खुद यह वीडियो रिकॉर्ड किया और इसे अपलोड कर दिया, जिसमें उसे खुले तौर पर यह कहते हुए देखा जा सकता है कि जनता को शराब परोसी जा रही है.

क्या है पूरा मामला?

सेक्टर 9 के हाई-प्रोफाइल बाज़ार में स्थित ‘लिकर वर्ल्ड’ आउटलेट के बाहर एक स्टॉल पर आइस पॉप बांटने वाला एक लंगर लगाया गया था. इन आइस पॉप को बांटने से पहले शराब में भिगोया गया था. यह आरोप लगाया जा रहा है कि वोडका-युक्त जामुन आइस पॉप लोगों को मुफ्त में बांटे गए. हालांकि, शराब की असली बोतलें बांटे जाने के संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. वीडियो में शराब के आउटलेट के बाहर भीड़ जमा दिखाई दे रही है, जिसमें कई लोग आइस पॉप लेते हुए नज़र आ रहे हैं.

While North India reels under extreme heat, a bizarre “Sharab ka Bhandara” was organised in Chandigarh’s Sector 9 in the name of giving relief to people pic.twitter.com/sQxIA4W3Xp — Rishu Raj Singh (@rishuraj_chd) May 25, 2026

इस पूरे घटनाक्रम को लेकर शहर भर से अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. सोशल मीडिया पर कुछ यूज़र्स इस तरह के आयोजन की आलोचना कर रहे हैं और इसे एक अनुचित तथा गलत प्रथा बता रहे हैं. फिलहाल, न तो प्रशासन और न ही आबकारी विभाग ने इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी किया है.

प्रशासन पर उठे सवाल

सेक्टर 9 का बाज़ार पहले से ही अपने हाई-प्रोफाइल माहौल के लिए मशहूर है; अब, इस ‘शराब लंगर’ की वजह से यह एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. यह सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या इस आयोजन को मौजूदा नियमों का पालन करते हुए आयोजित किया गया था या नहीं. स्थानीय निवासियों का तर्क है कि यदि वास्तव में किसी सार्वजनिक स्थान पर शराब परोसी गई है, तो इस मामले की गहन जाँच होनी चाहिए.