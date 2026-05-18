नशा, गुस्सा और सड़क पर संग्राम! क्लब के बाहर लड़कियों के बीच जमकर चले लात-घूंसे, वीडियो वायरल

Chandigarh Fighting Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ ऐसे वीडियोज सामने आते हैं, जो लोगों का ध्यान खींच लेते हैं. चंडीगढ़ से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पार्टी के बाद क्लब के बाहर लड़कियों का ग्रुप आपस में झगड़ता दिख रहा है. इतना ही नहीं, एक लड़की को बड़ी बेरहमी से लोग कूट रहे हैं. देखें वीडियो.

क्या है वायरल वीडियो?

वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि लगभग 15-20 लड़िकयों का ग्रुप आपस में झगड़ रहा है. इतना ही नहीं सभी एक-दूसरे पर लात-घूंसे की बारिश कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि लड़कियां नशे में धुत हैं और वो चंडीगढ़ स्थित किसी पब में पार्टी करने गई थीं. उसी दौरान लड़कियों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ और वो आपस में भिड़ गई. वीडियो में दिखता है कि एक लड़की को कई लड़कियां मार रही हैं, लेकिन किसी ने भी बचाया नहीं.

Drunk girls were seen fighting outside a club in Chandigarh. This is considered empowering. See how brutally they beat a girl. And then feminist girls say – the world would be peaceful if men didn’t exist. pic.twitter.com/5LB8xBHc4c — ︎ ︎venom (@venom1s) May 18, 2026

क्या बोल रहे नेटिजंस ?

इस वीडियो के वायरल होते ही नेटिजंस तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. सोशल मीडिया नारी और पुरुष दो भागों में बंटता नजर आ रहा है. एक यूजर ने बोला कि महिलाओं को अत्यधिक स्वतंत्रता देने के बाद जो दृश्य दिखाई देते हैं. वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि क्या पुरुष शराब पीकर अपनी मां और पत्नी को नहीं पीटते? एक अन्य यूजर ने कमेंट किया कि आजकल लड़कियां अपने पापा के पैसे पर नशे करती हैं और उड़ती हैं. इसके अलावा एक यूजर ने कहा, ‘ये लड़कियां सोचती हैं कि उन्हें अपने लिंग के कारण छूट प्राप्त है. दुख की बात है कि समाज ने उन्हें हमेशा जवाबदेह न ठहराकर इस सोच को बढ़ावा दिया है.’

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