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‘छत पर सोने’ की जिद में पिता बना हैवान, ताबड़तोड़ चाकू से मासूम बेटी को किया लहूलुहान … CCTV फुटेज देख खौल उठेगा खून!

सूरत से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है जहां छत पर सोने की बच्चों की जिद करने वाली एक बेटी को उसी के पिता ने बेरहमी से पीट-पीटकर लहूलुहान दिया. घटना से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज तेजी से वायरल हो रही है जिस पर लोगों का आक्रोश साफ देखा जा सकता है.

By: Kajal Jain | Published: June 18, 2026 12:18:47 PM IST

'छत पर सोने' की जिद में पिता बना हैवान, ताबड़तोड़ चाकू से मासूम बेटी को किया लहूलुहान ... CCTV फुटेज देख खौल उठेगा खून!
'छत पर सोने' की जिद में पिता बना हैवान, ताबड़तोड़ चाकू से मासूम बेटी को किया लहूलुहान ... CCTV फुटेज देख खौल उठेगा खून!


गुजरात में सूरत के पलसाना में एक पिता की गुस्से की सनक ने एक हंसते-खेलते परिवार को तबाह कर दिया. रात का वक्त था, बच्चे भीषण गर्मी के कारण छत पर सोने की जिद कर रहे थे. लेकिन यह बात आरोपी पिता पिता रामानुज साह को पसंद नहीं आई और वो अचानक गुस्से से आग बबूला हो गए. जहां सारे बच्चे पिता के गुस्से से बचने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए, जबकि खुद को बचाकर छत पर भागने वाली एक मासूम हैवान बाप के निशाने पर आ गई. इस खौफनाक घटना का एक सीसीटीवी फुटेज तेजी से वायरल हो रहा है जो 3 साल पहले का बताया जा रहा है. 

दर्दनाक सीन का CCTV फुटेज वायरल

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस घटना से जुड़ा एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें घर के अंदर हैवान पिता का डर साफ देखा जा सकता है. गर्मी से बचने के लिए बच्चों के छत पर सोने की जिद इतनी भारी पड़ जाएगी. यह बात मासूम बच्चों ने सपनों में भी नहीं सोची होगी. वायरल वीडियो में बच्चों को गुस्साए पिता से बचने के लिए सीढ़ियों से ऊपर भागते और कमरों में छिपते देखा जा सकता है.

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पीट-पीटकर किया लहूलुहान

एक तरफ बच्चे खुद को बचा रहे थे, तब ही वीडियो एक युवती नजर आती है जिसे बच्चे चोटी पकड़कर अपनी ओर खींचते हैं लेकिन गुस्से से आग बबूला बाप सामने से चप्पल या डंडे जैसा कुछ लेकर आता है और बेटी के ऊपर एक के बाद एक बेरहम वार करने लगता है. वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि पिता इस कदर हैवानियत दिखा देता है कि मासूम बेटी खून से लथपथ, तड़प-तड़पकर मौत की नींद सो जाती है. 

सोशल मीडिया पर भारी आक्रोश

खबरों की मानें तो स्थानीय पुलिस ने हत्यारे पिता को गिरफ्तार कर लिया है जबकि मासूम बेटी ने अस्पताल में जिंदगी-मौत की लड़ाई लड़ते हुए दम तोड़ दिया. वायरल वीडियो साल 2023 की बताई जा रही है जिसमें पत्नी से विवाद होने पर पिता ने बेटी पर चाकू से ताबड़तोड़ 25 वार किए. अब वीडियो वायरल होने पर यूजर्स का भारी आक्रोश देखा जा रहा है. एक यूजर ने कमेंट लिखा है कि भला, ऐसा भी कोई पिता करता है. जबकि कुछ लोग पिता को कड़ी सजा दिलाने की बात कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें:- जालना के स्कूल में ये क्या हुआ? बच्चों के हाथों में नंगी तलवारें, पाकिस्तानी गाना और ‘सिर तन से जुदा’ का खौफनाक नैरेटिव! VIDEO वायरल

Tags: crime newsfather daughter disputegujrat newsmurder casesocial media viral video
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