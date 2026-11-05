Caught on Camera:  हॉस्टल के खाने में मिला मरा मेंढक! ऊपर से पीलिया की दस्तक; खतरे में छात्राओं की सेहत!

Caught on Camera: ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में उत्कल यूनिवर्सिटी में लेडीज़ हॉस्टल-7 में परोसे गए खाने में कथित तौर पर एक मरा हुआ मेंढक मिलने के बाद, खाने की सुरक्षा और स्टूडेंट हेल्थ को लेकर गंभीर चिंताएँ पैदा हो गई हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना मंगलवार रात की है जब छात्राओं को परोसी गई मिर्च सोयाबीन करी में कथित तौर पर एक मरा हुआ मेंढक देखा गया. इस घटना से हॉस्टल में रहने वालों में गुस्सा और डर फैल गया है.

छात्राओं को पीलिया

इस बीच, यूनिवर्सिटी कैंपस में पीलिया के रिपोर्ट किए गए मामलों को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं. हॉस्टल की दो छात्राओं का पीलिया टेस्ट पॉजिटिव आया है, जबकि 10 से ज़्यादा संदिग्ध मामलों के ब्लड सैंपल टेस्ट के लिए इकट्ठा किए गए हैं. कुछ छात्राओं को उल्टी और दस्त जैसे लक्षण भी महसूस हुए हैं. हालाँकि, इन हेल्थ प्रॉब्लम्स का सही कारण अभी साफ नहीं है.

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यूनिवर्सिटी ने उठाए बड़े कदम

शिकायतों के बाद, भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) की एक स्पेशल टीम ने यूनिवर्सिटी का दौरा किया और लैब टेस्टिंग के लिए खाने और पानी के सैंपल इकट्ठा किए. टेस्ट रिपोर्ट मिलने के बाद खाने और पीने के पानी की क्वालिटी साफ हो जाएगी.

स्टूडेंट्स की सेफ्टी पक्का करने के लिए, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने हॉस्टल्स के लिए 1,500 लीटर पीने के साफ पानी का इंतज़ाम किया है. गर्म पानी देने के लिए अलग-अलग जगहों पर बॉयलर भी लगाए गए हैं. कैंपस के अंदर चल रही सभी खाने की दुकानों को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है. स्टूडेंट्स की शिकायतों और परेशानियों को दूर करने के लिए 24 घंटे का कंट्रोल रूम भी बनाया गया है.

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